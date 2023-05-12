https://ria.ru/20230512/pozhary-1871330853.html
В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров
В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 12.05.2023
В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров
В Иркутской области за пять лет площадь лесных пожаров сократилась почти в 3,5 раза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:37
2023-05-12T15:37
2023-05-12T15:38
иркутская область
иркутская область
россия
игорь кобзев
происшествия
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области за пять лет площадь лесных пожаров сократилась почти в 3,5 раза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. Отдельно губернатор остановился на теме охраны лесов и их восстановлении. Иркутская область - один из крупнейших регионов России по площади лесов. По словам губернатора, предпринятые в предыдущие годы меры позволили снизить объем незаконных рубок и ущерб, наносимый черными лесорубами более чем на 50%. Одним из приоритетных направлений работы лесной сфере региона является лесовосстановление. Основным показателем федерального проекта "Сохранение лесов" является отношение площади восстановленных насаждений к площади вырубленных. Сейчас она составляет 95%. В этом году перед министерством лесного комплекса поставлена задача довести этот показатель до 97%, а в 2024 году - до 100%. Также глава региона поручил к мэрам и главам муниципалитетов тщательно анализировать причины возникновения лесных пожаров и постоянно проводить работу по их профилактике.
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иркутская область, россия, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Происшествия
В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров
Губернатор Кобзев: в Приангарье за пять лет площадь лесных пожаров сократилась в 3,5 раза
ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области за пять лет площадь лесных пожаров сократилась почти в 3,5 раза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. Отдельно губернатор остановился на теме охраны лесов и их восстановлении.
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Иркутская область - один из крупнейших регионов России
по площади лесов. По словам губернатора, предпринятые в предыдущие годы меры позволили снизить объем незаконных рубок и ущерб, наносимый черными лесорубами более чем на 50%.
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"Удалось добиться значительного снижения площади лесных пожаров: по итогу прошлого года по сравнению с позапрошлым – в 2,4 раза, а в сравнении со среднепятилетним значением почти в 3,5 раза", - сказал Кобзев.
Одним из приоритетных направлений работы лесной сфере региона является лесовосстановление. Основным показателем федерального проекта "Сохранение лесов" является отношение площади восстановленных насаждений к площади вырубленных. Сейчас она составляет 95%. В этом году перед министерством лесного комплекса поставлена задача довести этот показатель до 97%, а в 2024 году - до 100%.
Также глава региона поручил к мэрам и главам муниципалитетов тщательно анализировать причины возникновения лесных пожаров и постоянно проводить работу по их профилактике.
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