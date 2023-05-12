https://ria.ru/20230512/pozhary-1871330853.html

В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров

В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 12.05.2023

В Приангарье за пять лет снизилась площадь лесных пожаров

В Иркутской области за пять лет площадь лесных пожаров сократилась почти в 3,5 раза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:37

2023-05-12T15:37

2023-05-12T15:38

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

происшествия

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области за пять лет площадь лесных пожаров сократилась почти в 3,5 раза, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. Отдельно губернатор остановился на теме охраны лесов и их восстановлении. Иркутская область - один из крупнейших регионов России по площади лесов. По словам губернатора, предпринятые в предыдущие годы меры позволили снизить объем незаконных рубок и ущерб, наносимый черными лесорубами более чем на 50%. Одним из приоритетных направлений работы лесной сфере региона является лесовосстановление. Основным показателем федерального проекта "Сохранение лесов" является отношение площади восстановленных насаждений к площади вырубленных. Сейчас она составляет 95%. В этом году перед министерством лесного комплекса поставлена задача довести этот показатель до 97%, а в 2024 году - до 100%. Также глава региона поручил к мэрам и главам муниципалитетов тщательно анализировать причины возникновения лесных пожаров и постоянно проводить работу по их профилактике.

https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

https://ria.ru/20230510/priangare-1870692986.html

иркутская область

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Дарья Буймова

иркутская область, россия, игорь кобзев, происшествия