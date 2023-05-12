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В России потушили 119 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.05.2023
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09:21 12.05.2023
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В России потушили 119 природных пожаров за сутки
В России потушили 119 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.05.2023
В России потушили 119 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 119 природных пожара на площади 37 308 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:21
2023-05-12T09:21
происшествия
свердловская область
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 119 природных пожара на площади 37 308 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2023 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 119 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 37 308 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 мая в стране действовало 93 лесных пожара на площади 66 134 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 33 пожара на площади 50 718 гектаров.
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происшествия, свердловская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Свердловская область, Природные пожары в России, Россия
В России потушили 119 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 119 природных возгорания в России за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 119 природных пожара на площади 37 308 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2023 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 119 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 37 308 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 12 мая в стране действовало 93 лесных пожара на площади 66 134 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 33 пожара на площади 50 718 гектаров.
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