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В России потушили 119 природных пожаров за сутки

В России потушили 119 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.05.2023

В России потушили 119 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 119 природных пожара на площади 37 308 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:21

2023-05-12T09:21

2023-05-12T09:21

происшествия

свердловская область

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 119 природных пожара на площади 37 308 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2023 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 119 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 37 308 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 мая в стране действовало 93 лесных пожара на площади 66 134 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 33 пожара на площади 50 718 гектаров.

свердловская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, природные пожары в россии, россия