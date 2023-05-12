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Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты - РИА Новости, 12.05.2023
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09:01 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pozhary-1871193227.html
Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты
Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты - РИА Новости, 12.05.2023
Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты
Жители Курганской области, которые в результате ландшафтных пожаров 7 мая лишились недвижимости, получат помощь в виде прямых выплат до 500 тысяч рублей и... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:01
2023-05-12T09:01
происшествия
курганская область
россия
курган
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Жители Курганской области, которые в результате ландшафтных пожаров 7 мая лишились недвижимости, получат помощь в виде прямых выплат до 500 тысяч рублей и жилищных сертификатов, следует из сообщения главы региона Вадима Шумкова и разъяснений правительства области. "Решения по выплатам по утрате недвижимого имущества приняты. Нормативные акты подписаны… Отдельно идет работа по консультациям для тех, кто решит строиться с использованием средств финансовой поддержки правительства", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поручил коллегам оказать срочную помощь по бесплатному предоставлению семян, восстановлению сельхозтехники и приобретению сельхозживотных для жителей затронутых пожарами населенных пунктов. По данным пресс-службы правительства региона, речь идет о пострадавших от ЧС, которые лишились недвижимости на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. Жители данных населенных пунктов, у кого в результате ЧС было утрачено единственное жилье, являвшееся местом их регистрации, право собственности на которое было зарегистрировано, получат жилищный сертификат, его сумма будет рассчитываться с учетом состава семьи, а также площади жилых помещений, уточняется в сообщении. Стоимость 1 квадратного метра для начисления выплаты равна 57,82 тысячи рублей, поясняет пресс-служба. Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жилье, получат выплату в размере 500 тысяч рублей, поясняется в сообщении. Кто утратил единственное жилье, право собственности на которое не зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей, добавляет пресс-служба. Кроме того, те, кто в результате ЧС 7 мая утратил недвижимость на территории СНТ, получат выплаты от 100 до 300 тысяч рублей, поясняется в сообщении. Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870710931.html
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происшествия, курганская область, россия, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты

Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты и жилищные сертификаты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖительница деревни Юлдус после пожара в Курганской области
Жительница деревни Юлдус после пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Жительница деревни Юлдус после пожара в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Жители Курганской области, которые в результате ландшафтных пожаров 7 мая лишились недвижимости, получат помощь в виде прямых выплат до 500 тысяч рублей и жилищных сертификатов, следует из сообщения главы региона Вадима Шумкова и разъяснений правительства области.
"Решения по выплатам по утрате недвижимого имущества приняты. Нормативные акты подписаны… Отдельно идет работа по консультациям для тех, кто решит строиться с использованием средств финансовой поддержки правительства", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что также поручил коллегам оказать срочную помощь по бесплатному предоставлению семян, восстановлению сельхозтехники и приобретению сельхозживотных для жителей затронутых пожарами населенных пунктов.
По данным пресс-службы правительства региона, речь идет о пострадавших от ЧС, которые лишились недвижимости на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа.
Жители данных населенных пунктов, у кого в результате ЧС было утрачено единственное жилье, являвшееся местом их регистрации, право собственности на которое было зарегистрировано, получат жилищный сертификат, его сумма будет рассчитываться с учетом состава семьи, а также площади жилых помещений, уточняется в сообщении. Стоимость 1 квадратного метра для начисления выплаты равна 57,82 тысячи рублей, поясняет пресс-служба. Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жилье, получат выплату в размере 500 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
Кто утратил единственное жилье, право собственности на которое не зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей, добавляет пресс-служба.
Кроме того, те, кто в результате ЧС 7 мая утратил недвижимость на территории СНТ, получат выплаты от 100 до 300 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияКурганВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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