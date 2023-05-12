https://ria.ru/20230512/pozhary-1871193227.html

Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты

Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты - РИА Новости, 12.05.2023

Лишившиеся домов из-за пожаров в Курганской области получат выплаты

Жители Курганской области, которые в результате ландшафтных пожаров 7 мая лишились недвижимости, получат помощь в виде прямых выплат до 500 тысяч рублей и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:01

2023-05-12T09:01

2023-05-12T09:01

происшествия

курганская область

россия

курган

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Жители Курганской области, которые в результате ландшафтных пожаров 7 мая лишились недвижимости, получат помощь в виде прямых выплат до 500 тысяч рублей и жилищных сертификатов, следует из сообщения главы региона Вадима Шумкова и разъяснений правительства области. "Решения по выплатам по утрате недвижимого имущества приняты. Нормативные акты подписаны… Отдельно идет работа по консультациям для тех, кто решит строиться с использованием средств финансовой поддержки правительства", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поручил коллегам оказать срочную помощь по бесплатному предоставлению семян, восстановлению сельхозтехники и приобретению сельхозживотных для жителей затронутых пожарами населенных пунктов. По данным пресс-службы правительства региона, речь идет о пострадавших от ЧС, которые лишились недвижимости на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. Жители данных населенных пунктов, у кого в результате ЧС было утрачено единственное жилье, являвшееся местом их регистрации, право собственности на которое было зарегистрировано, получат жилищный сертификат, его сумма будет рассчитываться с учетом состава семьи, а также площади жилых помещений, уточняется в сообщении. Стоимость 1 квадратного метра для начисления выплаты равна 57,82 тысячи рублей, поясняет пресс-служба. Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жилье, получат выплату в размере 500 тысяч рублей, поясняется в сообщении. Кто утратил единственное жилье, право собственности на которое не зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей, добавляет пресс-служба. Кроме того, те, кто в результате ЧС 7 мая утратил недвижимость на территории СНТ, получат выплаты от 100 до 300 тысяч рублей, поясняется в сообщении. Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870710931.html

https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html

курганская область

россия

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, россия, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии