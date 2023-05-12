https://ria.ru/20230512/pozhar-1871255982.html
В Дзержинском локализовали крупный пожар
В Дзержинском локализовали крупный пожар - РИА Новости, 12.05.2023
В Дзержинском локализовали крупный пожар
Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:10
2023-05-12T12:10
2023-05-12T12:16
происшествия
дзержинский
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 11.55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. К тушению привлечены два вертолета Ка-32. Прокуратура Подмосковья сообщала, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов.
https://ria.ru/20230512/ka-32-1871221283.html
дзержинский
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
В Дзержинском локализовали крупный пожар
Пожар в Дзержинском, где горят покрышки, локализовали на площади 2500 квадратных метров