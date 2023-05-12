https://ria.ru/20230512/pozhar-1871255982.html

В Дзержинском локализовали крупный пожар

В Дзержинском локализовали крупный пожар - РИА Новости, 12.05.2023

В Дзержинском локализовали крупный пожар

Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:10

2023-05-12T12:10

2023-05-12T12:16

происшествия

дзержинский

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 11.55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. К тушению привлечены два вертолета Ка-32. Прокуратура Подмосковья сообщала, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов.

https://ria.ru/20230512/ka-32-1871221283.html

дзержинский

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32