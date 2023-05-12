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В Дзержинском локализовали крупный пожар - РИА Новости, 12.05.2023
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12:10 12.05.2023 (обновлено: 12:16 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pozhar-1871255982.html
В Дзержинском локализовали крупный пожар
В Дзержинском локализовали крупный пожар - РИА Новости, 12.05.2023
В Дзержинском локализовали крупный пожар
Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:10
2023-05-12T12:16
происшествия
дзержинский
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 11.55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. К тушению привлечены два вертолета Ка-32. Прокуратура Подмосковья сообщала, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов.
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дзержинский
московская область (подмосковье)
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происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
В Дзержинском локализовали крупный пожар

Пожар в Дзержинском, где горят покрышки, локализовали на площади 2500 квадратных метров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДым от пожара на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Дым от пожара на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дым от пожара на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 11.55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
К тушению привлечены два вертолета Ка-32. Прокуратура Подмосковья сообщала, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов.
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияДзержинскийМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32
 
 
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