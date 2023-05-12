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Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
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11:16 12.05.2023 (обновлено: 12:05 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pozhar-1871232062.html
Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском
Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском
Для тушения пожара в подмосковном Дзержинском направлены два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:16
2023-05-12T12:05
москва
петр бирюков
дзержинский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для тушения пожара в подмосковном Дзержинском направлены два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела. "Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телерам-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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москва
дзержинский
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москва, петр бирюков, дзержинский, московская область (подмосковье)
Москва, Петр Бирюков, Дзержинский, Московская область (Подмосковье), Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для тушения пожара в подмосковном Дзержинском направлены два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.
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"Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телерам-канале столичного комплекса городского хозяйства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковДзержинскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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