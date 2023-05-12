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Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском

Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023

Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском

Для тушения пожара в подмосковном Дзержинском направлены два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:16

2023-05-12T11:16

2023-05-12T12:05

москва

петр бирюков

дзержинский

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для тушения пожара в подмосковном Дзержинском направлены два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела. "Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телерам-канале столичного комплекса городского хозяйства.

https://ria.ru/20230511/remont-1870944411.html

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дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, дзержинский, московская область (подмосковье)