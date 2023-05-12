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В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 12.05.2023
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02:30 12.05.2023
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В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 12.05.2023
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами
Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:30
2023-05-12T02:30
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Пожар произошел в пятницу утром в пристройке складского помещения по улице Промывочной в Хабаровске. "Сообщение о возгорании поступило в 07.30 (00.30 мск) 12 мая... На момент прибытия первого расчета установлено, что возгорание произошло в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. В 08.44 (01.44 мск) руководитель тушения пожара передал локализацию возгорания. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения, прошивке конструкций", - говорится в сообщении. На месте задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами

В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами на двух тысячах "квадратов"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в пятницу утром в пристройке складского помещения по улице Промывочной в Хабаровске.
"Сообщение о возгорании поступило в 07.30 (00.30 мск) 12 мая... На момент прибытия первого расчета установлено, что возгорание произошло в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. В 08.44 (01.44 мск) руководитель тушения пожара передал локализацию возгорания. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения, прошивке конструкций", - говорится в сообщении.
На месте задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
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ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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