https://ria.ru/20230512/pozhar-1871177793.html
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 12.05.2023
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами
Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:30
2023-05-12T02:30
2023-05-12T02:30
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1111:1111:2777:2048_1920x0_80_0_0_c20c1aeda9d30f5d7542e1df276a3a79.jpg
ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Пожар произошел в пятницу утром в пристройке складского помещения по улице Промывочной в Хабаровске. "Сообщение о возгорании поступило в 07.30 (00.30 мск) 12 мая... На момент прибытия первого расчета установлено, что возгорание произошло в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. В 08.44 (01.44 мск) руководитель тушения пожара передал локализацию возгорания. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения, прошивке конструкций", - говорится в сообщении. На месте задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
https://ria.ru/20230511/pozhar-1871150168.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1134:960:2585:2048_1920x0_80_0_0_8be138808b878bbabe8cd1ff5e399be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами
В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами на двух тысячах "квадратов"
ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в пятницу утром в пристройке складского помещения по улице Промывочной в Хабаровске.
"Сообщение о возгорании поступило в 07.30 (00.30 мск) 12 мая... На момент прибытия первого расчета установлено, что возгорание произошло в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. В 08.44 (01.44 мск) руководитель тушения пожара передал локализацию возгорания. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения, прошивке конструкций", - говорится в сообщении.
На месте задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В Норильске локализовали крупный пожар на складе