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В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами

В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 12.05.2023

В Хабаровске тушат пожар на складе с пиломатериалами

Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:30

2023-05-12T02:30

2023-05-12T02:30

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе с пиломатериалами тушат в Хабаровске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Пожар произошел в пятницу утром в пристройке складского помещения по улице Промывочной в Хабаровске. "Сообщение о возгорании поступило в 07.30 (00.30 мск) 12 мая... На момент прибытия первого расчета установлено, что возгорание произошло в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. В 08.44 (01.44 мск) руководитель тушения пожара передал локализацию возгорания. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения, прошивке конструкций", - говорится в сообщении. На месте задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

https://ria.ru/20230511/pozhar-1871150168.html

хабаровск

россия

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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)