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В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 12.05.2023 (обновлено: 22:02 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/povestki-1871432587.html
В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов
В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов - РИА Новости, 12.05.2023
В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов
Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:27
2023-05-12T22:02
специальная военная операция на украине
национальный центр управления обороной рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных, заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).Рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена, уточнили в НЦУО, добавив, что злоумышленники хотят получить незаконный доступ к персональным данным россиян и оказать на них информационно-психологическое давление.Минобороны призывает граждан быть бдительными, не передавать персональные данные в непроверенные организации и не публиковать их в открытом доступе.
https://ria.ru/20230412/elektronnye_povestki-1864683147.html
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национальный центр управления обороной рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Национальный центр управления обороной РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Общество
В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов

Минобороны: электронные письма с фейковыми повестками рассылают украинские провокаторы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных, заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
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"Вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе", — сказали в ведомстве, входящем в Минобороны.

Рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена, уточнили в НЦУО, добавив, что злоумышленники хотят получить незаконный доступ к персональным данным россиян и оказать на них информационно-психологическое давление.
Минобороны призывает граждан быть бдительными, не передавать персональные данные в непроверенные организации и не публиковать их в открытом доступе.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНациональный центр управления обороной РФРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаОбщество
 
 
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