https://ria.ru/20230512/povestki-1871432587.html

В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов

В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов - РИА Новости, 12.05.2023

В Минобороны предупредили о фейковых повестках от провокаторов

Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:27

2023-05-12T21:27

2023-05-12T22:02

специальная военная операция на украине

национальный центр управления обороной рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

общество

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных, заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).Рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена, уточнили в НЦУО, добавив, что злоумышленники хотят получить незаконный доступ к персональным данным россиян и оказать на них информационно-психологическое давление.Минобороны призывает граждан быть бдительными, не передавать персональные данные в непроверенные организации и не публиковать их в открытом доступе.

https://ria.ru/20230412/elektronnye_povestki-1864683147.html

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национальный центр управления обороной рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, общество