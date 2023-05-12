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В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/postradavshiy-1871415533.html
В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете
В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 12.05.2023
В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете
Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ивановке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:30
2023-05-12T19:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ивановке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - в результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

В ДНР сообщили, что в Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы разминирования
Военнослужащие группы разминирования - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ивановке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - в результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский район
 
 
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