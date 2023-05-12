https://ria.ru/20230512/postradavshiy-1871415533.html

В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 12.05.2023

В Ивановке мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ивановке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:30

2023-05-12T19:30

2023-05-12T19:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ивановке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - в результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волновахский район

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донецкая народная республика, волновахский район