Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования

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"Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящего Указа, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в документе.