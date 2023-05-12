https://ria.ru/20230512/poruchenie-1871325586.html
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования, соответствующий указ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:18
2023-05-12T15:18
2023-05-12T15:20
общество
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
https://ria.ru/20230512/vuzy-1871317843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования
Путин поручил разработать до 30 июня новые стандарты по системе высшего образования