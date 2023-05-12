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Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
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15:18 12.05.2023 (обновлено: 15:20 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/poruchenie-1871325586.html
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования, соответствующий указ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:18
2023-05-12T15:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин поручил разработать новые стандарты системы высшего образования

Путин поручил разработать до 30 июня новые стандарты по системе высшего образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«
"Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящего Указа, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в документе.
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Вчера, 15:03
 
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