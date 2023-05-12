https://ria.ru/20230512/pomosch-1871230836.html

Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью

Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью - РИА Новости, 12.05.2023

Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью

Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:13

2023-05-12T11:13

2023-05-12T12:03

надежные люди

общество

донбасс

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 12 мая – РИА Новости. Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "При поддержке фонда "Сообщество", предприятий, представителей бизнеса и неравнодушных жителей родные военнослужащих собрали для бойцов удмуртского полка пиломатериалы для строительства блиндажей, емкости под топливо и воду, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, специальные средства, медикаменты, печи-буржуйки, строительные инструменты, личные посылки", - рассказали в пресс-службе. Среди посылок есть также одежда и продуктовые наборы для жителей Донбасса. В ближайшие дни 3 фуры с необходимым грузом дойдут до места назначения, добавили в пресс-службе. Кроме того, в гумконвой вошли еще и стройматериалы для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории новых регионов России. "Мы благодарны всем жителям Удмуртской Республики, предприятиям, представителям бизнес-сообщества, учреждениям за помощь в сборе дополнительной гуманитарной помощи для наших защитников. Мы поддерживаем связь с ними и их командирами, и все, что мы вместе собрали, обязательно дойдет до позиций и пригодится бойцам. А индивидуальные посылки, которых в этот раз порядка 900 штук, будут согревать их теплом родного дома. Книжки, игрушки, велосипеды, продуктовые наборы и одежда тоже дойдут до своих адресатов – у жителей новых регионов сейчас есть в этом потребность", – приводятся слова участницы инициативной группы родственников военнослужащих Удмуртии Натальи Холмогоровой.

https://ria.ru/20230511/gumpomosch-1871072244.html

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html

донбасс

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, россия, удмуртская республика (удмуртия)