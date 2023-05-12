Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью
Удмуртские компании и местные жители отправили фуры с гумпомощью участникам спецоперации
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииТри фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
УФА, 12 мая – РИА Новости. Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"При поддержке фонда "Сообщество", предприятий, представителей бизнеса и неравнодушных жителей родные военнослужащих собрали для бойцов удмуртского полка пиломатериалы для строительства блиндажей, емкости под топливо и воду, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, специальные средства, медикаменты, печи-буржуйки, строительные инструменты, личные посылки", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииТри фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Три фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
Среди посылок есть также одежда и продуктовые наборы для жителей Донбасса. В ближайшие дни 3 фуры с необходимым грузом дойдут до места назначения, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в гумконвой вошли еще и стройматериалы для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории новых регионов России.
"Мы благодарны всем жителям Удмуртской Республики, предприятиям, представителям бизнес-сообщества, учреждениям за помощь в сборе дополнительной гуманитарной помощи для наших защитников. Мы поддерживаем связь с ними и их командирами, и все, что мы вместе собрали, обязательно дойдет до позиций и пригодится бойцам. А индивидуальные посылки, которых в этот раз порядка 900 штук, будут согревать их теплом родного дома. Книжки, игрушки, велосипеды, продуктовые наборы и одежда тоже дойдут до своих адресатов – у жителей новых регионов сейчас есть в этом потребность", – приводятся слова участницы инициативной группы родственников военнослужащих Удмуртии Натальи Холмогоровой.