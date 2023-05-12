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Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью - РИА Новости, 12.05.2023
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11:13 12.05.2023 (обновлено: 12:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871230836.html
Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью
Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью - РИА Новости, 12.05.2023
Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью
Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:13
2023-05-12T12:03
надежные люди
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донбасс
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "При поддержке фонда "Сообщество", предприятий, представителей бизнеса и неравнодушных жителей родные военнослужащих собрали для бойцов удмуртского полка пиломатериалы для строительства блиндажей, емкости под топливо и воду, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, специальные средства, медикаменты, печи-буржуйки, строительные инструменты, личные посылки", - рассказали в пресс-службе. Среди посылок есть также одежда и продуктовые наборы для жителей Донбасса. В ближайшие дни 3 фуры с необходимым грузом дойдут до места назначения, добавили в пресс-службе. Кроме того, в гумконвой вошли еще и стройматериалы для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории новых регионов России. "Мы благодарны всем жителям Удмуртской Республики, предприятиям, представителям бизнес-сообщества, учреждениям за помощь в сборе дополнительной гуманитарной помощи для наших защитников. Мы поддерживаем связь с ними и их командирами, и все, что мы вместе собрали, обязательно дойдет до позиций и пригодится бойцам. А индивидуальные посылки, которых в этот раз порядка 900 штук, будут согревать их теплом родного дома. Книжки, игрушки, велосипеды, продуктовые наборы и одежда тоже дойдут до своих адресатов – у жителей новых регионов сейчас есть в этом потребность", – приводятся слова участницы инициативной группы родственников военнослужащих Удмуртии Натальи Холмогоровой.
https://ria.ru/20230511/gumpomosch-1871072244.html
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донбасс
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общество, донбасс, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Общество, Донбасс, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Надежные люди
Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью

Удмуртские компании и местные жители отправили фуры с гумпомощью участникам спецоперации

© Фото : пресс-служба главы УдмуртииТри фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
Три фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 12 мая – РИА Новости. Удмуртские компании и местные жители отправили три фуры с очередной гуманитарной помощью бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"При поддержке фонда "Сообщество", предприятий, представителей бизнеса и неравнодушных жителей родные военнослужащих собрали для бойцов удмуртского полка пиломатериалы для строительства блиндажей, емкости под топливо и воду, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, специальные средства, медикаменты, печи-буржуйки, строительные инструменты, личные посылки", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииТри фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
Три фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Три фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации
Среди посылок есть также одежда и продуктовые наборы для жителей Донбасса. В ближайшие дни 3 фуры с необходимым грузом дойдут до места назначения, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в гумконвой вошли еще и стройматериалы для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории новых регионов России.
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"Мы благодарны всем жителям Удмуртской Республики, предприятиям, представителям бизнес-сообщества, учреждениям за помощь в сборе дополнительной гуманитарной помощи для наших защитников. Мы поддерживаем связь с ними и их командирами, и все, что мы вместе собрали, обязательно дойдет до позиций и пригодится бойцам. А индивидуальные посылки, которых в этот раз порядка 900 штук, будут согревать их теплом родного дома. Книжки, игрушки, велосипеды, продуктовые наборы и одежда тоже дойдут до своих адресатов – у жителей новых регионов сейчас есть в этом потребность", – приводятся слова участницы инициативной группы родственников военнослужащих Удмуртии Натальи Холмогоровой.
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