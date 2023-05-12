https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html

СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию

СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию

Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:51

2023-05-12T13:51

2023-05-12T13:51

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

право и справедливость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_34373ce356e18a9d39ce5911ca0126df.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха.По его мнению, правящая партия "Право и справедливость" пытается продавить два законопроекта, способных серьезно ограничить возможное выражение недовольства действиями властей. Речь о проекте закона "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах" и проекте изменений в Уголовный кодекс, а также в законы "о защите Отечества", "об Агентстве внутренней безопасности" и "о Службе военной контрразведки".Как подчеркнул Важеха, комиссия, главу которой должен назначать сам премьер-министр, сможет ограничивать общественных деятелей в получении определенных должностей без решения суда, что выглядит как попытка правящей партии избавиться от любой оппозиции."Таким образом, здесь одно из двух: либо мы имеем дело с законодательным дилетантством и банальным отсутствием воображения, либо этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — подытожил автор.Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230512/polsha-1871219641.html

https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, право и справедливость