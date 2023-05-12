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СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию - РИА Новости, 12.05.2023
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13:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию
Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:51
2023-05-12T13:51
в мире
польша
россия
матеуш моравецкий
право и справедливость
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха.По его мнению, правящая партия "Право и справедливость" пытается продавить два законопроекта, способных серьезно ограничить возможное выражение недовольства действиями властей. Речь о проекте закона "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах" и проекте изменений в Уголовный кодекс, а также в законы "о защите Отечества", "об Агентстве внутренней безопасности" и "о Службе военной контрразведки".Как подчеркнул Важеха, комиссия, главу которой должен назначать сам премьер-министр, сможет ограничивать общественных деятелей в получении определенных должностей без решения суда, что выглядит как попытка правящей партии избавиться от любой оппозиции."Таким образом, здесь одно из двух: либо мы имеем дело с законодательным дилетантством и банальным отсутствием воображения, либо этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — подытожил автор.Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230512/polsha-1871219641.html
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
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в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию

Do Rzeczy: власти Польши под видом борьбы с российским влиянием избавляются от неугодных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха.
По его мнению, правящая партия "Право и справедливость" пытается продавить два законопроекта, способных серьезно ограничить возможное выражение недовольства действиями властей. Речь о проекте закона "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах" и проекте изменений в Уголовный кодекс, а также в законы "о защите Отечества", "об Агентстве внутренней безопасности" и "о Службе военной контрразведки".
«
"Этот закон следовало бы назвать "законом о лишении прав оппонентов на участие в политической жизни". В случае его принятия мы получили бы ситуацию, когда человек, вина которого не доказана, может быть лишен возможности действовать на политической сцене", — прокомментировала идею создания комиссии депутат Сейма Анна Мария Сярковская.
Как подчеркнул Важеха, комиссия, главу которой должен назначать сам премьер-министр, сможет ограничивать общественных деятелей в получении определенных должностей без решения суда, что выглядит как попытка правящей партии избавиться от любой оппозиции.
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"Таким образом, здесь одно из двух: либо мы имеем дело с законодательным дилетантством и банальным отсутствием воображения, либо этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — подытожил автор.
Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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