СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию
Do Rzeczy: власти Польши под видом борьбы с российским влиянием избавляются от неугодных
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Польши используют панику из-за "российского влияния" для расправы над политическими конкурентами и недовольными, заявил автор Do Rzeczy Лукаш Важеха.
По его мнению, правящая партия "Право и справедливость" пытается продавить два законопроекта, способных серьезно ограничить возможное выражение недовольства действиями властей. Речь о проекте закона "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах" и проекте изменений в Уголовный кодекс, а также в законы "о защите Отечества", "об Агентстве внутренней безопасности" и "о Службе военной контрразведки".
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"Этот закон следовало бы назвать "законом о лишении прав оппонентов на участие в политической жизни". В случае его принятия мы получили бы ситуацию, когда человек, вина которого не доказана, может быть лишен возможности действовать на политической сцене", — прокомментировала идею создания комиссии депутат Сейма Анна Мария Сярковская.
Как подчеркнул Важеха, комиссия, главу которой должен назначать сам премьер-министр, сможет ограничивать общественных деятелей в получении определенных должностей без решения суда, что выглядит как попытка правящей партии избавиться от любой оппозиции.
"Таким образом, здесь одно из двух: либо мы имеем дело с законодательным дилетантством и банальным отсутствием воображения, либо этот закон намеренно написан таким образом, чтобы вызвать паранойю подозрений и закрыть рот всем тем, кто сигнализирует об имеющихся проблемах", — подытожил автор.
Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом.
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