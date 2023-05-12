https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника - РИА Новости, 12.05.2023
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника
Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:40
2023-05-12T17:40
2023-05-12T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
верея
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871384342_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b6beddb73afc1b59052a7ed7021786a0.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава.Здание 1913 года постройки полностью преобразилось: созданы комфортные зоны ожидания приёма врача, установлены инфоматы, электронное табло с расписанием врачей, появились гардероб и регистратура."Поликлиника в Верее обслуживает более 11 тысяч прикрепленного населения. Проведение ремонта позволит пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Работы проведены в соответствии с утверждённым стандартом "Поликлиника. Перезагрузка". На проведение работ было направлено более 43 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.Приём пациентов в поликлинике ведут 12 врачей: терапевты, а также узкопрофильные специалисты – хирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог и другие. Также работает дневной стационар.
https://ria.ru/20230418/poliklinika-1866156774.html
московская область (подмосковье)
верея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871384342_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_9277fb42ce85329bdb304ce94c337272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), верея, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Верея, Светлана Стригункова
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Здание 1913 года постройки полностью преобразилось: созданы комфортные зоны ожидания приёма врача, установлены инфоматы, электронное табло с расписанием врачей, появились гардероб и регистратура.
"Поликлиника в Верее обслуживает более 11 тысяч прикрепленного населения. Проведение ремонта позволит пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Работы проведены в соответствии с утверждённым стандартом "Поликлиника. Перезагрузка". На проведение работ было направлено более 43 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой
.
Приём пациентов в поликлинике ведут 12 врачей: терапевты, а также узкопрофильные специалисты – хирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог и другие. Также работает дневной стационар.
Воробьев: строительство поликлиники в Серпухове закончат осенью