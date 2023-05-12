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В городе Верея после ремонта открылась поликлиника - РИА Новости, 12.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:40 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника - РИА Новости, 12.05.2023
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника
Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:40
2023-05-12T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
верея
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава.Здание 1913 года постройки полностью преобразилось: созданы комфортные зоны ожидания приёма врача, установлены инфоматы, электронное табло с расписанием врачей, появились гардероб и регистратура."Поликлиника в Верее обслуживает более 11 тысяч прикрепленного населения. Проведение ремонта позволит пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Работы проведены в соответствии с утверждённым стандартом "Поликлиника. Перезагрузка". На проведение работ было направлено более 43 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.Приём пациентов в поликлинике ведут 12 врачей: терапевты, а также узкопрофильные специалисты – хирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог и другие. Также работает дневной стационар.
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московская область (подмосковье), верея, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Верея, Светлана Стригункова

В городе Верея после ремонта открылась поликлиника

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиВ городе Верея после ремонта открылась поликлиника
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В городе Верея после ремонта открылась поликлиника
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Здание 1913 года постройки полностью преобразилось: созданы комфортные зоны ожидания приёма врача, установлены инфоматы, электронное табло с расписанием врачей, появились гардероб и регистратура.
"Поликлиника в Верее обслуживает более 11 тысяч прикрепленного населения. Проведение ремонта позволит пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Работы проведены в соответствии с утверждённым стандартом "Поликлиника. Перезагрузка". На проведение работ было направлено более 43 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.
Приём пациентов в поликлинике ведут 12 врачей: терапевты, а также узкопрофильные специалисты – хирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог и другие. Также работает дневной стационар.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВереяСветлана Стригункова
 
 
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