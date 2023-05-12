https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html

В городе Верея после ремонта открылась поликлиника

В городе Верея после ремонта открылась поликлиника - РИА Новости, 12.05.2023

В городе Верея после ремонта открылась поликлиника

Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:40

2023-05-12T17:40

2023-05-12T17:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

верея

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871384342_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b6beddb73afc1b59052a7ed7021786a0.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верейская поликлиника, расположенная в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, открылась после ремонта, сообщает пресс-служба областного Минздрава.Здание 1913 года постройки полностью преобразилось: созданы комфортные зоны ожидания приёма врача, установлены инфоматы, электронное табло с расписанием врачей, появились гардероб и регистратура."Поликлиника в Верее обслуживает более 11 тысяч прикрепленного населения. Проведение ремонта позволит пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Работы проведены в соответствии с утверждённым стандартом "Поликлиника. Перезагрузка". На проведение работ было направлено более 43 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой.Приём пациентов в поликлинике ведут 12 врачей: терапевты, а также узкопрофильные специалисты – хирург, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог и другие. Также работает дневной стационар.

https://ria.ru/20230418/poliklinika-1866156774.html

московская область (подмосковье)

верея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), верея, светлана стригункова