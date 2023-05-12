https://ria.ru/20230512/pogoda-1871407607.html
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 12.05.2023
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:54
2023-05-12T18:54
2023-05-12T18:54
общество
москва
евгений тишковец
день победы
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что до этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля - тогда температура достигла плюс 21,1. "Завтра в Москве будет еще на градус теплее", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, день победы, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы, Центр "Фобос"
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, воздух к 15 часам прогрелся до плюс 21,2 градуса, что близко к норме июня", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что до этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля - тогда температура достигла плюс 21,1.
"Завтра в Москве будет еще на градус теплее", - добавил метеоролог.
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