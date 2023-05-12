https://ria.ru/20230512/pogoda-1871407607.html

Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 12.05.2023

Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:54

2023-05-12T18:54

2023-05-12T18:54

общество

москва

евгений тишковец

день победы

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что до этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля - тогда температура достигла плюс 21,1. "Завтра в Москве будет еще на градус теплее", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, день победы, центр "фобос"