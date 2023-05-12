Рейтинг@Mail.ru
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pogoda-1871407607.html
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 12.05.2023
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:54
2023-05-12T18:54
общество
москва
евгений тишковец
день победы
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587463_120:0:2751:1480_1920x0_80_0_0_8bb85a8fe24f108cc3e3df10d7237d92.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что до этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля - тогда температура достигла плюс 21,1. "Завтра в Москве будет еще на градус теплее", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587463_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adb8f8af45d38a63ab678d610caae416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, день победы, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы, Центр "Фобос"
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки едут на электросамокатах по Пушкинской набережной в Москве
Девушки едут на электросамокатах по Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушки едут на электросамокатах по Пушкинской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём с начала года, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, в субботу в столице ожидается на градус теплее, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«

"Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, воздух к 15 часам прогрелся до плюс 21,2 градуса, что близко к норме июня", - рассказал Тишковец.

Он отметил, что до этого самым теплым днем с начала года в Москве было 24 апреля - тогда температура достигла плюс 21,1.
"Завтра в Москве будет еще на градус теплее", - добавил метеоролог.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
10 мая, 17:31
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецДень ПобедыЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала