https://ria.ru/20230512/pogibshie-1871341775.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 12.05.2023
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Не менее шести мирных жителей погибли, 30 получили ранения в ДНР с 5 по 11 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:09
2023-05-12T16:09
2023-05-12T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
дарья морозова
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Не менее шести мирных жителей погибли, 30 получили ранения в ДНР с 5 по 11 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 5 по 11 мая погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 30. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5552 человека, в том числе 129 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Дарья Морозова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: за неделю в ДНР погибли шесть мирных жителей, 30 пострадали