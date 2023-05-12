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Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:00 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/podmoskove-1871250556.html
Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье
Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2023
Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье
Дорожные службы Московской области приступили ко второму этапу уборки дорог региональной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:00
2023-05-12T12:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Дорожные службы Московской области приступили ко второму этапу уборки дорог региональной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Первый этап уборки дорог прошел с 1 апреля по 1 мая. В рамках работ проводился ремонт дорожного покрытия, очистка полос отвода от мусора, а также восстановление разметки, в том числе на пешеходных переходах."Сформированы планы по второму циклу уборки дорожной сети Подмосковья, он завершится в начале июня. В работах будет задействовано до 3,6 тысячи единиц специальной техники. Дорожники продолжат выполнение работ в рамках первого этапа, а в дни пиковых температур воздуха будет проводиться аэрация для охлаждения поверхности дорожного полотна", - сообщили в ведомстве.Также в течение второго цикла уборки дорожные специалисты продолжат обследования на дорогах, особое внимание уделяя нормативному состоянию элементов безопасности – дорожным знакам, ограждениям, светофорам и линиям наружного освещения.
https://ria.ru/20230512/blagoustroystvo-1871243298.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Дорожные службы Московской области приступили ко второму этапу уборки дорог региональной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Первый этап уборки дорог прошел с 1 апреля по 1 мая. В рамках работ проводился ремонт дорожного покрытия, очистка полос отвода от мусора, а также восстановление разметки, в том числе на пешеходных переходах.
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"Сформированы планы по второму циклу уборки дорожной сети Подмосковья, он завершится в начале июня. В работах будет задействовано до 3,6 тысячи единиц специальной техники. Дорожники продолжат выполнение работ в рамках первого этапа, а в дни пиковых температур воздуха будет проводиться аэрация для охлаждения поверхности дорожного полотна", - сообщили в ведомстве.
Также в течение второго цикла уборки дорожные специалисты продолжат обследования на дорогах, особое внимание уделяя нормативному состоянию элементов безопасности – дорожным знакам, ограждениям, светофорам и линиям наружного освещения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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