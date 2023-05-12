https://ria.ru/20230512/podmoskove-1871250556.html

Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье

Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 12.05.2023

Второй этап уборки региональных дорог стартовал в Подмосковье

Дорожные службы Московской области приступили ко второму этапу уборки дорог региональной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:00

2023-05-12T12:00

2023-05-12T12:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Дорожные службы Московской области приступили ко второму этапу уборки дорог региональной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Первый этап уборки дорог прошел с 1 апреля по 1 мая. В рамках работ проводился ремонт дорожного покрытия, очистка полос отвода от мусора, а также восстановление разметки, в том числе на пешеходных переходах."Сформированы планы по второму циклу уборки дорожной сети Подмосковья, он завершится в начале июня. В работах будет задействовано до 3,6 тысячи единиц специальной техники. Дорожники продолжат выполнение работ в рамках первого этапа, а в дни пиковых температур воздуха будет проводиться аэрация для охлаждения поверхности дорожного полотна", - сообщили в ведомстве.Также в течение второго цикла уборки дорожные специалисты продолжат обследования на дорогах, особое внимание уделяя нормативному состоянию элементов безопасности – дорожным знакам, ограждениям, светофорам и линиям наружного освещения.

https://ria.ru/20230512/blagoustroystvo-1871243298.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)