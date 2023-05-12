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Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей
Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 12.05.2023
Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей
В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона вместе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Васильевым вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".Всего в этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи – это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.Губернатор отметил, что сегодня в регионе с учетом пожеланий самих родителей действует целый комплекс мер для семей с детьми – порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки. При этом в Тверской области приняты дополнительные решения. Так, многодетные семьи Верхневолжья могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений. Особое внимание оказывается семьям военнослужащих-участников СВО: для них введены специальные меры поддержки.Все семьи-победители регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Лидеры представят регион на общероссийском этапе конкурса "Семья года", пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона вместе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Васильевым
вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".
Всего в этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи – это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.
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"Важно, что вы являетесь примером не только для своих сыновей и дочерей, но и для всего нашего общества, сохраняете семейные, нравственные и духовные ценности, которыми всегда была сильна Россия. Именно эти ценности – основа сохранения нашей национальной идентичности, уверенного развития нашей страны, как сильной, суверенной мировой державы", – сказал Руденя.
Губернатор отметил, что сегодня в регионе с учетом пожеланий самих родителей действует целый комплекс мер для семей с детьми – порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки. При этом в Тверской области приняты дополнительные решения. Так, многодетные семьи Верхневолжья могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений. Особое внимание оказывается семьям военнослужащих-участников СВО: для них введены специальные меры поддержки.
Все семьи-победители регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Лидеры представят регион на общероссийском этапе конкурса "Семья года", пояснили в пресс-службе.
Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты