https://ria.ru/20230512/podderzhka-1871370666.html

Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей

Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 12.05.2023

Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей

В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона вместе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Васильевым вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".Всего в этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи – это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.Губернатор отметил, что сегодня в регионе с учетом пожеланий самих родителей действует целый комплекс мер для семей с детьми – порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки. При этом в Тверской области приняты дополнительные решения. Так, многодетные семьи Верхневолжья могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений. Особое внимание оказывается семьям военнослужащих-участников СВО: для них введены специальные меры поддержки.Все семьи-победители регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Лидеры представят регион на общероссийском этапе конкурса "Семья года", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, тверская область