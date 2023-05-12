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Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 12.05.2023
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Тверская область
 
17:05 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/podderzhka-1871370666.html
Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей
Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 12.05.2023
Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей
В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона вместе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Васильевым вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".Всего в этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи – это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.Губернатор отметил, что сегодня в регионе с учетом пожеланий самих родителей действует целый комплекс мер для семей с детьми – порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки. При этом в Тверской области приняты дополнительные решения. Так, многодетные семьи Верхневолжья могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений. Особое внимание оказывается семьям военнослужащих-участников СВО: для них введены специальные меры поддержки.Все семьи-победители регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Лидеры представят регион на общероссийском этапе конкурса "Семья года", пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: в Тверской области реализованы допмеры поддержки многодетных семей

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса Семья года - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года"
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ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. В Тверской области реализованы дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу глава региона вместе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Васильевым вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".
Всего в этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи – это более 300 человек: 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука.
«
"Важно, что вы являетесь примером не только для своих сыновей и дочерей, но и для всего нашего общества, сохраняете семейные, нравственные и духовные ценности, которыми всегда была сильна Россия. Именно эти ценности – основа сохранения нашей национальной идентичности, уверенного развития нашей страны, как сильной, суверенной мировой державы", – сказал Руденя.
Губернатор отметил, что сегодня в регионе с учетом пожеланий самих родителей действует целый комплекс мер для семей с детьми – порядка 50 федеральных и областных направлений поддержки. При этом в Тверской области приняты дополнительные решения. Так, многодетные семьи Верхневолжья могут получить до 300 тысяч рублей на газификацию домовладений. Особое внимание оказывается семьям военнослужащих-участников СВО: для них введены специальные меры поддержки.
Все семьи-победители регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Лидеры представят регион на общероссийском этапе конкурса "Семья года", пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев во время вручения семьям сертификатов на приобретение или строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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