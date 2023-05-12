https://ria.ru/20230512/peregovory-1871259016.html
Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос
Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос - РИА Новости, 12.05.2023
Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос
В преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Берлин больше половины жителей Германии выступает за переговоры по Украине, следует из результатов... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:22
2023-05-12T12:22
2023-05-12T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. В преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Берлин больше половины жителей Германии выступает за переговоры по Украине, следует из результатов проведенного по заказу немецкого новостного агентства DPA исследования аналитической компании YouGov. Как следует из результатов исследования, 55% опрошенных выступают за проведение мирных переговоров, 28% - против. Агентство DPA не приводит количество опрошенных и дату проведения исследования, однако уточняет, что оно проводилось непосредственно перед планируемым визитом Зеленского в Берлин. Кабмин ФРГ в среду не стал комментировать сообщения о возможном визите Зеленского в Берлин в ближайшие выходные. Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Ахен для получения премии Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.
https://ria.ru/20230511/sholts-1871063609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос
DPA: 55 процентов жителей Германии выступают за переговоры по Украине