https://ria.ru/20230512/peregovory-1871259016.html

Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос

Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос - РИА Новости, 12.05.2023

Большинство жителей ФРГ выступают за переговоры по Украине, показал опрос

В преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Берлин больше половины жителей Германии выступает за переговоры по Украине, следует из результатов... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:22

2023-05-12T12:22

2023-05-12T12:22

специальная военная операция на украине

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германия

украина

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. В преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Берлин больше половины жителей Германии выступает за переговоры по Украине, следует из результатов проведенного по заказу немецкого новостного агентства DPA исследования аналитической компании YouGov. Как следует из результатов исследования, 55% опрошенных выступают за проведение мирных переговоров, 28% - против. Агентство DPA не приводит количество опрошенных и дату проведения исследования, однако уточняет, что оно проводилось непосредственно перед планируемым визитом Зеленского в Берлин. Кабмин ФРГ в среду не стал комментировать сообщения о возможном визите Зеленского в Берлин в ближайшие выходные. Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Ахен для получения премии Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.

https://ria.ru/20230511/sholts-1871063609.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина