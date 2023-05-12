https://ria.ru/20230512/pavodok-1871261801.html

В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка

В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2023

В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка

Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:30

2023-05-12T12:30

2023-05-12T16:03

хорошие новости

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нерюнгринский район

паводки в россии

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ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Тревожный сигнал поступил 10 мая. "На левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут, в связи с поднятием уровня воды застрял мужчина 1988 года рождения", — рассказали в пресс-службе. Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке. Поиски приостанавливались ночью. "В пять утра 11 мая поиски возобновили, пройдя девять километров от поселка Нагорный вниз по течению реки Тимптон, пострадавшего обнаружили, его напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении. Служба спасения республики рекомендовала жителям в период весеннего половодья воздержаться от выезда в пойму и на острова. Ранее сообщалось о спаде уровней воды на малых реках в центральных районах Якутии, в том числе в тех, где из-за паводка объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868420869.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, нерюнгринский район, паводки в россии, россия, республика саха (якутия)