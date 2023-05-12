https://ria.ru/20230512/pavodok-1871261801.html
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2023
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка
Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:30
2023-05-12T12:30
2023-05-12T16:03
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паводки в россии
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ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Тревожный сигнал поступил 10 мая. "На левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут, в связи с поднятием уровня воды застрял мужчина 1988 года рождения", — рассказали в пресс-службе. Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке. Поиски приостанавливались ночью. "В пять утра 11 мая поиски возобновили, пройдя девять километров от поселка Нагорный вниз по течению реки Тимптон, пострадавшего обнаружили, его напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении. Служба спасения республики рекомендовала жителям в период весеннего половодья воздержаться от выезда в пойму и на острова. Ранее сообщалось о спаде уровней воды на малых реках в центральных районах Якутии, в том числе в тех, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868420869.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нерюнгринский район, паводки в россии, россия, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Происшествия, Нерюнгринский район, Паводки в России, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка
В Якутии спасатели нашли жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка
ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости.
Спасатели в Якутии эвакуировали
жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Тревожный сигнал поступил 10 мая.
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"На левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут, в связи с поднятием уровня воды застрял мужчина 1988 года рождения", — рассказали в пресс-службе.
Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке. Поиски приостанавливались ночью.
"В пять утра 11 мая поиски возобновили, пройдя девять километров от поселка Нагорный вниз по течению реки Тимптон, пострадавшего обнаружили, его напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.
Служба спасения республики рекомендовала жителям в период весеннего половодья воздержаться от выезда в пойму и на острова.
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"В Якутии не раз бывали случаи, когда люди, увлекшись охотой, застревали на островах во время весеннего половодья. В прошлом году в республике принято решение о том, что в случае эвакуации на вертолете охотники должны возместить затраты на полет", — предупредили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о спаде уровней воды на малых реках в центральных районах Якутии, в том числе в тех, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
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