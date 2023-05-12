Рейтинг@Mail.ru
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:30 12.05.2023 (обновлено: 16:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pavodok-1871261801.html
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2023
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка
Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:30
2023-05-12T16:03
хорошие новости
происшествия
нерюнгринский район
паводки в россии
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871260310_0:20:900:527_1920x0_80_0_0_808e28233b1c698994c59804f5caf517.jpg
ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Тревожный сигнал поступил 10 мая. "На левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут, в связи с поднятием уровня воды застрял мужчина 1988 года рождения", — рассказали в пресс-службе. Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке. Поиски приостанавливались ночью. "В пять утра 11 мая поиски возобновили, пройдя девять километров от поселка Нагорный вниз по течению реки Тимптон, пострадавшего обнаружили, его напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении. Служба спасения республики рекомендовала жителям в период весеннего половодья воздержаться от выезда в пойму и на острова. Ранее сообщалось о спаде уровней воды на малых реках в центральных районах Якутии, в том числе в тех, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868420869.html
нерюнгринский район
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871260310_110:0:814:527_1920x0_80_0_0_289d584c94689a7e49943e6016871a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгринский район, паводки в россии, россия, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Происшествия, Нерюнгринский район, Паводки в России, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии спасли мужчину, застрявшего в лесу из-за паводка

В Якутии спасатели нашли жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка

© Фото : служба спасения ЯкутииСпасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка
Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : служба спасения Якутии
Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Якутии эвакуировали жителя Нерюнгринского района, застрявшего в лесу из-за паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Тревожный сигнал поступил 10 мая.
Туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен
2 мая, 18:52
"На левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут, в связи с поднятием уровня воды застрял мужчина 1988 года рождения", — рассказали в пресс-службе.
Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке. Поиски приостанавливались ночью.
"В пять утра 11 мая поиски возобновили, пройдя девять километров от поселка Нагорный вниз по течению реки Тимптон, пострадавшего обнаружили, его напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.
Служба спасения республики рекомендовала жителям в период весеннего половодья воздержаться от выезда в пойму и на острова.
«
"В Якутии не раз бывали случаи, когда люди, увлекшись охотой, застревали на островах во время весеннего половодья. В прошлом году в республике принято решение о том, что в случае эвакуации на вертолете охотники должны возместить затраты на полет", — предупредили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о спаде уровней воды на малых реках в центральных районах Якутии, в том числе в тех, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру при пожаре
28 апреля, 12:36
 
Хорошие новостиПроисшествияНерюнгринский районПаводки в РоссииРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала