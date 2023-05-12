https://ria.ru/20230512/pakistan-1871220702.html
Экс-премьер Пакистана прибыл в суд под усиленной охраной
Экс-премьер Пакистана прибыл в суд под усиленной охраной - РИА Новости, 12.05.2023
Экс-премьер Пакистана прибыл в суд под усиленной охраной
Экс-премьер Пакистана, лидер оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан прибыл в здание Верховного суда Исламабада под усиленной охраной, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:36
2023-05-12T10:36
2023-05-12T10:45
в мире
исламабад
пакистан
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Экс-премьер Пакистана, лидер оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан прибыл в здание Верховного суда Исламабада под усиленной охраной, сообщает телеканал Geo. Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Хан прибыл Верховный суд Исламабада для рассмотрения вопроса о внесении за него залога по делу "Аль-Кадир". На показанных телеканалом кадрах видно, что сотрудники полиции и рейнджеры размещены рядом со зданием суда, а перед воротами установлена колючая проволока. В преддверии слушаний партия "Техрик-и-Инсаф" заявила, что сторонники Имрана Хана соберутся неподалеку от здания суда, чтобы выразить солидарность с экс-премьером. Партия также сообщила, что Хан выступит с речью после своей явки в суд. Заявление о митинге было сделано несмотря на то, что полиция Исламабада напомнила, что в столице Пакистана действует запрет на публичные массовые собрания.
https://ria.ru/20230510/arest-1870799877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исламабад, пакистан, имран хан
В мире, Исламабад, Пакистан, Имран Хан
Экс-премьер Пакистана прибыл в суд под усиленной охраной
Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в здание Верховного суда под усиленной охраной
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости.
Экс-премьер Пакистана, лидер оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан прибыл в здание Верховного суда Исламабада под усиленной охраной, сообщает телеканал Geo
.
Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера.
Хан прибыл Верховный суд Исламабада для рассмотрения вопроса о внесении за него залога по делу "Аль-Кадир". На показанных телеканалом кадрах видно, что сотрудники полиции и рейнджеры размещены рядом со зданием суда, а перед воротами установлена колючая проволока.
В преддверии слушаний партия "Техрик-и-Инсаф" заявила, что сторонники Имрана Хана соберутся неподалеку от здания суда, чтобы выразить солидарность с экс-премьером. Партия также сообщила, что Хан выступит с речью после своей явки в суд.
В Пакистане суд арестовал экс-премьера Имрана Хана
Заявление о митинге было сделано несмотря на то, что полиция Исламабада напомнила, что в столице Пакистана действует запрет на публичные массовые собрания.
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана