https://ria.ru/20230512/ovoschi-1871414167.html

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция - РИА Новости, 12.05.2023

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция

Росстат за период с 3 по 10 мая снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов статведомства. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:22

2023-05-12T19:22

2023-05-12T19:23

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росстат за период с 3 по 10 мая снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов статведомства. В предыдущий отчетный период, с 25 апреля по 2 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи; до этого последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта. Свинина за отчетный период подешевела на 0,09%, мясо кур – подорожало на 1,12%, яйца подешевели на 1,68%, цена на сахар выросла на 0,77%. Гречка за период с 3 по 10 мая потеряла 0,94%, рис стал дороже на 0,11%, пшенная крупа – подешевела на 0,1%.

https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, россия