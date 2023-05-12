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В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция - РИА Новости, 12.05.2023
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция
Росстат за период с 3 по 10 мая снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов статведомства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:22
2023-05-12T19:22
2023-05-12T19:23
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росстат за период с 3 по 10 мая снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов статведомства. В предыдущий отчетный период, с 25 апреля по 2 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи; до этого последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта. Свинина за отчетный период подешевела на 0,09%, мясо кур – подорожало на 1,12%, яйца подешевели на 1,68%, цена на сахар выросла на 0,77%. Гречка за период с 3 по 10 мая потеряла 0,94%, рис стал дороже на 0,11%, пшенная крупа – подешевела на 0,1%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, россия
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, Россия
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция
Росстат снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию за период с 3 по 10 мая
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Росстат за период с 3 по 10 мая снова зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов
статведомства.
«
"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на огурцы – 10,4%, помидоры – 5,2%, бананы – 1,1%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 18,0%, морковь – на 5,6%, лук репчатый – на 5,5%, свеклу столовую и яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,4%", - говорится в материалах.
В предыдущий отчетный период, с 25 апреля по 2 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи; до этого последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта.
Свинина за отчетный период подешевела на 0,09%, мясо кур – подорожало на 1,12%, яйца подешевели на 1,68%, цена на сахар выросла на 0,77%. Гречка за период с 3 по 10 мая потеряла 0,94%, рис стал дороже на 0,11%, пшенная крупа – подешевела на 0,1%.
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