https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием

Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием - РИА Новости, 12.05.2023

Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием

Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:11

2023-05-12T11:11

2023-05-12T12:55

ирина яровая

сша

госдума рф

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Их (США - ред.) увлечённость биологическим оружием - это фактически самое скрытое, самое трудновыявляемое, непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230425/patrushev-1867598690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ирина яровая, сша, госдума рф, политика