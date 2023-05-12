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Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием - РИА Новости, 12.05.2023
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11:11 12.05.2023 (обновлено: 12:55 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием
Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием - РИА Новости, 12.05.2023
Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием
Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:11
2023-05-12T12:55
ирина яровая
сша
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Их (США - ред.) увлечённость биологическим оружием - это фактически самое скрытое, самое трудновыявляемое, непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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ирина яровая, сша, госдума рф, политика
Ирина Яровая, США, Госдума РФ, Политика
Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием

Яровая: увлеченность США биологическим оружием скоро встанет во весь рост перед миром

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявляемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Их (США - ред.) увлечённость биологическим оружием - это фактически самое скрытое, самое трудновыявляемое, непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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