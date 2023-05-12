https://ria.ru/20230512/odnoklassniki-1871312424.html

ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения - РИА Новости, 12.05.2023

ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

Одноклассники запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе "Фото" авторы смогут просмотреть... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:42

2023-05-12T14:42

2023-05-12T14:42

технологии

одноклассники

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одноклассники запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе "Фото" авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент. Новый сервис позволит сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция "Подборка фотографий" поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS. Отдельная вкладка "Идеи" поможет авторам найти вдохновение для нового контента. Например, с помощью сервиса "Новый образ" с использованием технологий deepfake, которые ОК внедрили в декабре 2021 года, авторы смогут представить себя в образе знаменитостей, героев известных фильмов и фотоснимков. Кроме того, ОК обновили функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые позволяют автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям. Новая фотовитрина уже доступна в разделе "Фото" в приложениях ОК на iOS и Android.

https://ria.ru/20230313/odnoklassniki-1857505355.html

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технологии, одноклассники