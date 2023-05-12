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ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения - РИА Новости, 12.05.2023
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14:42 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/odnoklassniki-1871312424.html
ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения
ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения - РИА Новости, 12.05.2023
ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения
Одноклассники запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе "Фото" авторы смогут просмотреть... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:42
2023-05-12T14:42
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одноклассники запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе "Фото" авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент. Новый сервис позволит сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция "Подборка фотографий" поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS. Отдельная вкладка "Идеи" поможет авторам найти вдохновение для нового контента. Например, с помощью сервиса "Новый образ" с использованием технологий deepfake, которые ОК внедрили в декабре 2021 года, авторы смогут представить себя в образе знаменитостей, героев известных фильмов и фотоснимков. Кроме того, ОК обновили функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые позволяют автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям. Новая фотовитрина уже доступна в разделе "Фото" в приложениях ОК на iOS и Android.
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353
60
технологии, одноклассники
Технологии, Одноклассники

ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

© ОдноклассникиОК запустили фотовитрину
ОК запустили фотовитрину
© Одноклассники
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одноклассники запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе "Фото" авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент.

Новый сервис позволит сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция "Подборка фотографий" поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Одноклассники запустили новый сервис "Настроения"
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Отдельная вкладка "Идеи" поможет авторам найти вдохновение для нового контента. Например, с помощью сервиса "Новый образ" с использованием технологий deepfake, которые ОК внедрили в декабре 2021 года, авторы смогут представить себя в образе знаменитостей, героев известных фильмов и фотоснимков.

Кроме того, ОК обновили функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые позволяют автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям. Новая фотовитрина уже доступна в разделе "Фото" в приложениях ОК на iOS и Android.
 
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