https://ria.ru/20230512/obstrel-1871417905.html

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области, частично нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:43

2023-05-12T19:43

2023-05-12T19:43

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области, частично нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня ВСУ обстреляли поселок Тёткино. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение", - написал губернатор. Как уточнил Старовойт, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Также губернатор пообещал оказать помощь жителям поселка в проведении ремонта.

https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871040201.html

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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия