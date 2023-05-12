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Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области, частично нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области, частично нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня ВСУ обстреляли поселок Тёткино. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение", - написал губернатор. Как уточнил Старовойт, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Также губернатор пообещал оказать помощь жителям поселка в проведении ремонта.
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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, нарушено электроснабжение