https://ria.ru/20230512/obstrel-1871416713.html
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:59
луганск
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родион мирошник
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар нанесен по району предприятия "Полипак". Турчак, Пасечник, а также парламентарии в пятницу, в годовщину образования ЛНР, принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса в Луганске."Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не пострадали ли Турчак и Пасечник."По времени это было большое расстояние между церемонией возложения и прилетом", - пояснил он.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник
Турчак и Пасечник не пострадали во время обстрела предприятия "Полипак" в Луганске