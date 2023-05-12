https://ria.ru/20230512/obstrel-1871416713.html

Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник

Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023

Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:59

луганск

специальная военная операция на украине

россия

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андрей турчак

единая россия

родион мирошник

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар нанесен по району предприятия "Полипак". Турчак, Пасечник, а также парламентарии в пятницу, в годовщину образования ЛНР, принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса в Луганске."Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не пострадали ли Турчак и Пасечник."По времени это было большое расстояние между церемонией возложения и прилетом", - пояснил он.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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Владимир Лаврентьев

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