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Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 12.05.2023 (обновлено: 19:59 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871416713.html
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:59
луганск
специальная военная операция на украине
россия
леонид пасечник
андрей турчак
единая россия
родион мирошник
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар нанесен по району предприятия "Полипак". Турчак, Пасечник, а также парламентарии в пятницу, в годовщину образования ЛНР, принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса в Луганске."Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не пострадали ли Турчак и Пасечник."По времени это было большое расстояние между церемонией возложения и прилетом", - пояснил он.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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луганск, россия, леонид пасечник, андрей турчак, единая россия, родион мирошник, луганская народная республика, в мире, украина, луганская область, лнр, ситуация в днр и лнр, донбасс
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Пасечник, Андрей Турчак, Единая Россия, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Луганская область, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
Турчак и Пасечник не пострадали при обстреле Луганска, сообщил источник

Турчак и Пасечник не пострадали во время обстрела предприятия "Полипак" в Луганске

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар нанесен по району предприятия "Полипак". Турчак, Пасечник, а также парламентарии в пятницу, в годовщину образования ЛНР, принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса в Луганске.
"Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не пострадали ли Турчак и Пасечник.
"По времени это было большое расстояние между церемонией возложения и прилетом", - пояснил он.
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Вчера, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияЛеонид ПасечникАндрей ТурчакЕдиная РоссияРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаЛуганская областьЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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