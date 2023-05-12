https://ria.ru/20230512/obstrel-1871335439.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Старомайорское
Украинские военные обстреляли Донецк и Старомайорское - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Старомайорское
Украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Старомайорскому, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:56
2023-05-12T15:56
2023-05-12T15:56
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Старомайорскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.35 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Великая Новосёловка – населенный пункт Старомайорское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 15.25 украинские войска открыли огонь по Владимировке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что из-за обстрела со стороны украинских войск было приостановлено движение общественного транспорта, дома получили повреждения. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк и Старомайорское
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку и Старомайорскому