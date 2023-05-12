https://ria.ru/20230512/obstrel-1871295692.html
При обстреле Александровки получил ранение мирный житель
При обстреле Александровки получил ранение мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Александровки получил ранение мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:54
2023-05-12T13:54
2023-05-12T13:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Кирова получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Александровки получил ранение мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ