https://ria.ru/20230512/obstrel-1871185879.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в пятницу утром обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:02

2023-05-12T07:02

2023-05-12T07:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230512/gorlovka-1871181942.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато