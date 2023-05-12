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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871185879.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:02
2023-05-12T07:02
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230512/gorlovka-1871181942.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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04:49
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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