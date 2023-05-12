https://ria.ru/20230512/obrushenie-1871202758.html

Обрушившейся в Оренбурге карусели было 18 лет, заявили в Гостехнадзоре

Обрушившейся в Оренбурге карусели было 18 лет, заявили в Гостехнадзоре - РИА Новости, 12.05.2023

Обрушившейся в Оренбурге карусели было 18 лет, заявили в Гостехнадзоре

Карусель, обрушение которой в оренбургском парке привело к двум десяткам пострадавших, была произведена в Чехии, эксплуатировалась 18 лет, а ее владельцы не... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:31

2023-05-12T09:31

2023-05-12T09:31

происшествия

чехия

оренбург

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 12 мая - РИА Новости. Карусель, обрушение которой в оренбургском парке привело к двум десяткам пострадавших, была произведена в Чехии, эксплуатировалась 18 лет, а ее владельцы не предоставили информацию о том, как обслуживался аттракцион, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев. В субботу 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время движения упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. В настоящее время в клинике города остаются 8 пациентов. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе начали проверять все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех задержанных арестовали до 7 июля. По его словам, версий причин произошедшего много, одна из них - выход из строя карусели из-за старения механизма. Собеседник отметил, что сотрудники областного Гостехнадзора предоставляли владельцу карусели инструкцию по регистрации аттракционов, но он не предоставил все необходимые документы и эксплуатировал карусель без регистрации.

https://ria.ru/20230507/delo-1870337197.html

https://ria.ru/20230407/roupdzhamping-1863676811.html

чехия

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чехия, оренбург, оренбургская область, денис паслер