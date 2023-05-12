Обрушившейся в Оренбурге карусели было 18 лет, заявили в Гостехнадзоре
Гостехнадзор: обрушившаяся в Оренбурге карусель была произведена в Чехии 18 лет назад
Карусель, упавшая в Оренбурге. Архивное фото
УФА, 12 мая - РИА Новости. Карусель, обрушение которой в оренбургском парке привело к двум десяткам пострадавших, была произведена в Чехии, эксплуатировалась 18 лет, а ее владельцы не предоставили информацию о том, как обслуживался аттракцион, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев.
В субботу 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время движения упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. В настоящее время в клинике города остаются 8 пациентов. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе начали проверять все детские парки и комнаты отдыха.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех задержанных арестовали до 7 июля.
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"Карусель 2005 года, ей 18 лет, произведена в Чехии. Нам владелец не предоставил документы, неизвестно, как и когда ее эксплуатировали, проводили ли ремонт, какое было техническое обслуживание", - сказал агентству Непочаев.
По его словам, версий причин произошедшего много, одна из них - выход из строя карусели из-за старения механизма.
Собеседник отметил, что сотрудники областного Гостехнадзора предоставляли владельцу карусели инструкцию по регистрации аттракционов, но он не предоставил все необходимые документы и эксплуатировал карусель без регистрации.