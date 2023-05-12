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В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению" - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 12.05.2023 (обновлено: 12:09 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/nastuplenie-1871253256.html
В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению"
В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению" - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан "перед кем-то отчитываться" по планируемому наступлению, добавив,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:04
2023-05-12T12:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан "перед кем-то отчитываться" по планируемому наступлению, добавив, что решение о нем примут, когда будет все готово и будет "достаточное количество оружия", поставки которого "некоторые страны еще задерживают". "Пока не будут выполнены все подготовительные работы, не будет достаточного количества оружия, не будут проведены все учения, слаживание, никто не будет принимать такие решения. Мы будем действовать по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться", - сказал Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит великий Львов". По его словам, наступление будет тогда, когда соответствующее решение примет военно-политическое руководство Украины. Он также отметил, что некоторые страны выполнили договоренности о поставках оружия. "Некоторые, по тем или иным причинам, пока ещё задерживаются. Это не связано с изменением позиции. Есть определенные технические моменты, требующие дополнительного времени. Оружие, которое было обещано, обязательно будет", - добавил Данилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230512/proryv-1871184593.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871160563.html
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безопасность, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению"

Секретарь СНБО Данилов: Украина не обязана отчитываться перед кем-либо по наступлению

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан "перед кем-то отчитываться" по планируемому наступлению, добавив, что решение о нем примут, когда будет все готово и будет "достаточное количество оружия", поставки которого "некоторые страны еще задерживают".
"Пока не будут выполнены все подготовительные работы, не будет достаточного количества оружия, не будут проведены все учения, слаживание, никто не будет принимать такие решения. Мы будем действовать по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться", - сказал Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит великий Львов".
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По его словам, наступление будет тогда, когда соответствующее решение примет военно-политическое руководство Украины. Он также отметил, что некоторые страны выполнили договоренности о поставках оружия.
"Некоторые, по тем или иным причинам, пока ещё задерживаются. Это не связано с изменением позиции. Есть определенные технические моменты, требующие дополнительного времени. Оружие, которое было обещано, обязательно будет", - добавил Данилов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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