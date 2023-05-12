Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 12.05.2023 (обновлено: 18:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/napravlenie-1871382747.html
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление - РИА Новости, 12.05.2023
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление
Президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести основной удар в южной части фронта из-за ключевого значения Крыма, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:30
2023-05-12T18:03
украина
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
республика крым
россия
специальная военная операция на украине
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести основной удар в южной части фронта из-за ключевого значения Крыма, пишет The Guardian.По мнению военного эксперта Эда Арнольда, Донбасс будет побочным направлением для ВСУ, поскольку регион стратегически не настолько важен для Киева.Он считает маловероятной десантную операцию ВСУ через реку Днепр, которая была бы чрезмерно рискованной для наступающей стороны из-за широкой водной преграды.Накануне Министерство обороны опровергло сообщения о прорыве обороны на различных участках фронта. Российские подразделения отразили 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров, нанеся противнику тяжелый урон в бронетехнике и живой силе, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871377713.html
украина
донбасс
республика крым
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_108:0:1035:695_1920x0_80_0_0_347c4a23c2bca94dc72b8192dd649974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым, россия, киев, в мире
Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление

The Guardian: главное направление удара армии Зеленского будет на юге из-за значения Крыма

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести основной удар в южной части фронта из-за ключевого значения Крыма, пишет The Guardian.
По мнению военного эксперта Эда Арнольда, Донбасс будет побочным направлением для ВСУ, поскольку регион стратегически не настолько важен для Киева.
«
"Врезание в российские позиции на востоке не несет угрозы для Крыма", — отметил аналитик.
Он считает маловероятной десантную операцию ВСУ через реку Днепр, которая была бы чрезмерно рискованной для наступающей стороны из-за широкой водной преграды.
Накануне Министерство обороны опровергло сообщения о прорыве обороны на различных участках фронта. Российские подразделения отразили 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров, нанеся противнику тяжелый урон в бронетехнике и живой силе, уточнили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику
Вчера, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымРоссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала