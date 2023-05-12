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В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление - РИА Новости, 12.05.2023
В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление
Президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести основной удар в южной части фронта из-за ключевого значения Крыма, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:30
2023-05-12T17:30
2023-05-12T18:03
украина
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
республика крым
россия
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести основной удар в южной части фронта из-за ключевого значения Крыма, пишет The Guardian.По мнению военного эксперта Эда Арнольда, Донбасс будет побочным направлением для ВСУ, поскольку регион стратегически не настолько важен для Киева.Он считает маловероятной десантную операцию ВСУ через реку Днепр, которая была бы чрезмерно рискованной для наступающей стороны из-за широкой водной преграды.Накануне Министерство обороны опровергло сообщения о прорыве обороны на различных участках фронта. Российские подразделения отразили 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров, нанеся противнику тяжелый урон в бронетехнике и живой силе, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871377713.html
украина
донбасс
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В Британии раскрыли, где Зеленский мечтает начать наступление
The Guardian: главное направление удара армии Зеленского будет на юге из-за значения Крыма