https://ria.ru/20230512/napadenie-1871319828.html
На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки
На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки - РИА Новости, 12.05.2023
На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки
Четырёхлетняя девочка в Алтайском крае едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки на детской площадке. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:07
2023-05-12T15:07
2023-05-12T15:07
происшествия
бийск
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка в Алтайском крае едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки на детской площадке. "В средствах массовой информации региона размещено сообщение о том, что 5 мая 2023 года в г. Бийске в результате нападения безнадзорного животного пострадала 4-летняя девочка. Ей понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным проверить все доводы сообщения СМИ о противоправных действиях в отношении ребенка на детской площадке", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что девочка едва не лишилась глаза. "В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", - отметил источник. Прокуратура Бийска проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних. "В ходе нее будет дана оценка реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных на территории города. Решен вопрос о судебной защите прав малолетней", - отметила Антошкина. Ранее депутаты алтайского законодательного собрания выступили за принятие закона, разрешающего регионам эвтаназию агрессивных бродячих животных.
https://ria.ru/20230511/trekery-1870943554.html
бийск
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бийск, алтайский край
Происшествия, Бийск, Алтайский край
На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки
На Алтае четырехлетняя девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки
БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости.
Четырёхлетняя девочка в Алтайском крае едва не лишилась глаза из-за нападения
бездомной собаки на детской площадке.
"В средствах массовой информации региона размещено сообщение о том, что 5 мая 2023 года в г. Бийске в результате нападения безнадзорного животного пострадала 4-летняя девочка. Ей понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным проверить все доводы сообщения СМИ о противоправных действиях в отношении ребенка на детской площадке", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что девочка едва не лишилась глаза. "В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", - отметил источник.
Прокуратура Бийска
проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних.
В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак
"В ходе нее будет дана оценка реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных на территории города. Решен вопрос о судебной защите прав малолетней", - отметила Антошкина.
Ранее депутаты алтайского законодательного собрания выступили за принятие закона, разрешающего регионам эвтаназию агрессивных бродячих животных.