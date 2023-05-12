https://ria.ru/20230512/napadenie-1871319828.html

На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки

На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки - РИА Новости, 12.05.2023

На Алтае девочка едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки

Четырёхлетняя девочка в Алтайском крае едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки на детской площадке. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:07

2023-05-12T15:07

2023-05-12T15:07

происшествия

бийск

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка в Алтайском крае едва не лишилась глаза из-за нападения бездомной собаки на детской площадке. "В средствах массовой информации региона размещено сообщение о том, что 5 мая 2023 года в г. Бийске в результате нападения безнадзорного животного пострадала 4-летняя девочка. Ей понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным проверить все доводы сообщения СМИ о противоправных действиях в отношении ребенка на детской площадке", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что девочка едва не лишилась глаза. "В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", - отметил источник. Прокуратура Бийска проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних. "В ходе нее будет дана оценка реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных на территории города. Решен вопрос о судебной защите прав малолетней", - отметила Антошкина. Ранее депутаты алтайского законодательного собрания выступили за принятие закона, разрешающего регионам эвтаназию агрессивных бродячих животных.

https://ria.ru/20230511/trekery-1870943554.html

бийск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, бийск, алтайский край