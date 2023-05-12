Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий выступает на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и гастролировать, — в материале РИА Новости.
Ани Лорак: долго молчала и готовит большой концерт
С весны 2022-го Ани Лорак (народная артистка Украины, родилась в Черновицкой области) на какое-то время перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
В апреле отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии Международного музыкального фестиваля "Жара"
Артистка назвала ложью слухи о том, что поддерживала украинскую армию, и подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
На официальном сайте певицы сообщается о концертах в Казахстане и Узбекистане в мае. На сентябрь намечено одно шоу в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Причем это будет специальная программа в день рождения Лорак, 27 сентября: прозвучат новые треки из альбомов "Остров" и "Я жива". Известные хиты певица представит в новом звучании.
Ожидается, что на сцену также выйдут Филипп Киркоров, Мот, Артем Качер и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022"
Певица Ани Лорак на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022"
Таисия Повалий: переезд в Россию после начала СВО
Народная артистка Украины (лишена звания в 2022-м) Таисия Повалий родом из Киевской области. В прошлом году переехала в Москву, а осенью попала в санкционный список на родине, где остался жить ее сын.
В 2022 году вышли синглы Повалий "Кофе с корицей", "Столетия", "В городе снег", а последняя студийная пластинка датируется 2021-м. У артистки был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без указания причин.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"
Певица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"
Тем не менее она стала гостьей музыкального шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. А 9 мая выступала на концерте ко Дню Победы.
Елка: самая продуктивная украинская артистка в России
Елка (настоящее имя — Елизавета Вальдемаровна Иванцив) — уроженка Закарпатской области.
Про артистку ходит много слухов, один из недавних: она перебралась на ПМЖ в Сергиев Посад. Как бы то ни было, певица откроет фестиваль Roof Fest в Санкт-Петербурге 31 мая.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Певица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Обещают, что она исполнит лучшие композиции: "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана" и "Не брошу на полпути".
Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Так что услышать необычную смесь R'n'B, поп и регги с мелодичным голосом смогут жители разных городов России. Кроме того, артистка известна тем, что активно общается с залом во время концертов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Елка на красной дорожке перед началом концерта V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Елка на красной дорожке перед началом концерта V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Анна Асти: украинская россиянка
Анна Асти (под таким сценическим псевдонимом выступает Анна Дзюба) родилась в городе Черкассы, начинала карьеру в группе Artik & Asti. Коллектив переехал из Киева в Москву в 2013-м после выпуска дебютного альбома.
С 2021 года певица начала сольную карьеру. Согласно официальному сайту, Асти стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Анна Асти выступает на новогоднем концерте "Жара"
Певица Анна Асти выступает на новогоднем концерте "Жара"
Расписание ее тура "Феникс" соперничает по загруженности с Елкой: с мая по октябрь у певицы запланированы гастроли по стране. Они включают Рязань, Тверь, Пятигорск, Ростов-на-Дону. Затем последуют шоу в Турции, Армении, а в августе Анна выступит в Сочи, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах.
Завершат тур в поддержку дебютного сольного альбома шоу в Санкт-Петербурге и Москве.