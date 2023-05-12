https://ria.ru/20230512/muzyka-1871062837.html

Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России

Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России - РИА Новости, 12.05.2023

Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:09

культура

россия

москва

ростов-на-дону

ани лорак

елка (елизавета иванцив)

музыка

таисия повалий

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и гастролировать, — в материале РИА Новости.Ани Лорак: долго молчала и готовит большой концертС весны 2022-го Ани Лорак (народная артистка Украины, родилась в Черновицкой области) на какое-то время перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.В апреле отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.Артистка назвала ложью слухи о том, что поддерживала украинскую армию, и подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.На официальном сайте певицы сообщается о концертах в Казахстане и Узбекистане в мае. На сентябрь намечено одно шоу в Москве.Причем это будет специальная программа в день рождения Лорак, 27 сентября: прозвучат новые треки из альбомов "Остров" и "Я жива". Известные хиты певица представит в новом звучании.Ожидается, что на сцену также выйдут Филипп Киркоров, Мот, Артем Качер и другие.Таисия Повалий: переезд в Россию после начала СВОНародная артистка Украины (лишена звания в 2022-м) Таисия Повалий родом из Киевской области. В прошлом году переехала в Москву, а осенью попала в санкционный список на родине, где остался жить ее сын.В 2022 году вышли синглы Повалий "Кофе с корицей", "Столетия", "В городе снег", а последняя студийная пластинка датируется 2021-м. У артистки был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без указания причин.Тем не менее она стала гостьей музыкального шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. А 9 мая выступала на концерте ко Дню Победы.Елка: самая продуктивная украинская артистка в РоссииЕлка (настоящее имя — Елизавета Вальдемаровна Иванцив) — уроженка Закарпатской области.Про артистку ходит много слухов, один из недавних: она перебралась на ПМЖ в Сергиев Посад. Как бы то ни было, певица откроет фестиваль Roof Fest в Санкт-Петербурге 31 мая.Обещают, что она исполнит лучшие композиции: "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана" и "Не брошу на полпути".Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Так что услышать необычную смесь R'n'B, поп и регги с мелодичным голосом смогут жители разных городов России. Кроме того, артистка известна тем, что активно общается с залом во время концертов.Анна Асти: украинская россиянкаАнна Асти (под таким сценическим псевдонимом выступает Анна Дзюба) родилась в городе Черкассы, начинала карьеру в группе Artik & Asti. Коллектив переехал из Киева в Москву в 2013-м после выпуска дебютного альбома.С 2021 года певица начала сольную карьеру. Согласно официальному сайту, Асти стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.Расписание ее тура "Феникс" соперничает по загруженности с Елкой: с мая по октябрь у певицы запланированы гастроли по стране. Они включают Рязань, Тверь, Пятигорск, Ростов-на-Дону. Затем последуют шоу в Турции, Армении, а в августе Анна выступит в Сочи, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах.Завершат тур в поддержку дебютного сольного альбома шоу в Санкт-Петербурге и Москве.

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, москва, ростов-на-дону, ани лорак, елка (елизавета иванцив), музыка, таисия повалий