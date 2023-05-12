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Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России - РИА Новости, 12.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.05.2023 (обновлено: 08:09 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/muzyka-1871062837.html
Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России
Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России - РИА Новости, 12.05.2023
Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России
Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:00
2023-05-12T08:09
культура
россия
москва
ростов-на-дону
ани лорак
елка (елизавета иванцив)
музыка
таисия повалий
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и гастролировать, — в материале РИА Новости.Ани Лорак: долго молчала и готовит большой концертС весны 2022-го Ани Лорак (народная артистка Украины, родилась в Черновицкой области) на какое-то время перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.В апреле отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.Артистка назвала ложью слухи о том, что поддерживала украинскую армию, и подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.На официальном сайте певицы сообщается о концертах в Казахстане и Узбекистане в мае. На сентябрь намечено одно шоу в Москве.Причем это будет специальная программа в день рождения Лорак, 27 сентября: прозвучат новые треки из альбомов "Остров" и "Я жива". Известные хиты певица представит в новом звучании.Ожидается, что на сцену также выйдут Филипп Киркоров, Мот, Артем Качер и другие.Таисия Повалий: переезд в Россию после начала СВОНародная артистка Украины (лишена звания в 2022-м) Таисия Повалий родом из Киевской области. В прошлом году переехала в Москву, а осенью попала в санкционный список на родине, где остался жить ее сын.В 2022 году вышли синглы Повалий "Кофе с корицей", "Столетия", "В городе снег", а последняя студийная пластинка датируется 2021-м. У артистки был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без указания причин.Тем не менее она стала гостьей музыкального шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. А 9 мая выступала на концерте ко Дню Победы.Елка: самая продуктивная украинская артистка в РоссииЕлка (настоящее имя — Елизавета Вальдемаровна Иванцив) — уроженка Закарпатской области.Про артистку ходит много слухов, один из недавних: она перебралась на ПМЖ в Сергиев Посад. Как бы то ни было, певица откроет фестиваль Roof Fest в Санкт-Петербурге 31 мая.Обещают, что она исполнит лучшие композиции: "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана" и "Не брошу на полпути".Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Так что услышать необычную смесь R'n'B, поп и регги с мелодичным голосом смогут жители разных городов России. Кроме того, артистка известна тем, что активно общается с залом во время концертов.Анна Асти: украинская россиянкаАнна Асти (под таким сценическим псевдонимом выступает Анна Дзюба) родилась в городе Черкассы, начинала карьеру в группе Artik &amp; Asti. Коллектив переехал из Киева в Москву в 2013-м после выпуска дебютного альбома.С 2021 года певица начала сольную карьеру. Согласно официальному сайту, Асти стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.Расписание ее тура "Феникс" соперничает по загруженности с Елкой: с мая по октябрь у певицы запланированы гастроли по стране. Они включают Рязань, Тверь, Пятигорск, Ростов-на-Дону. Затем последуют шоу в Турции, Армении, а в августе Анна выступит в Сочи, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах.Завершат тур в поддержку дебютного сольного альбома шоу в Санкт-Петербурге и Москве.
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7 495 645-6601
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россия, москва, ростов-на-дону, ани лорак, елка (елизавета иванцив), музыка, таисия повалий
Культура, Россия, Москва, Ростов-на-Дону, Ани Лорак, Елка (Елизавета Иванцив), Музыка, Таисия Повалий

Концерты и гастроли: какие украинские певицы продолжают выступать в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий выступает на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Таисия Повалий выступает на Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые украинские артисты воздерживаются от политических заявлений, а кто-то по-прежнему выступает в России. О том, кто планирует запускать шоу и гастролировать, — в материале РИА Новости.

Ани Лорак: долго молчала и готовит большой концерт

С весны 2022-го Ани Лорак (народная артистка Украины, родилась в Черновицкой области) на какое-то время перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
В апреле отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак выступает на открытии Международного музыкального фестиваля "Жара"
Артистка назвала ложью слухи о том, что поддерживала украинскую армию, и подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
На официальном сайте певицы сообщается о концертах в Казахстане и Узбекистане в мае. На сентябрь намечено одно шоу в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Ани Лорак выступает на открытии V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Причем это будет специальная программа в день рождения Лорак, 27 сентября: прозвучат новые треки из альбомов "Остров" и "Я жива". Известные хиты певица представит в новом звучании.
Ожидается, что на сцену также выйдут Филипп Киркоров, Мот, Артем Качер и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022"
Певица Ани Лорак на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022"

Таисия Повалий: переезд в Россию после начала СВО

Народная артистка Украины (лишена звания в 2022-м) Таисия Повалий родом из Киевской области. В прошлом году переехала в Москву, а осенью попала в санкционный список на родине, где остался жить ее сын.
В 2022 году вышли синглы Повалий "Кофе с корицей", "Столетия", "В городе снег", а последняя студийная пластинка датируется 2021-м. У артистки был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без указания причин.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"
Певица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"
Тем не менее она стала гостьей музыкального шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. А 9 мая выступала на концерте ко Дню Победы.

Елка: самая продуктивная украинская артистка в России

Елка (настоящее имя — Елизавета Вальдемаровна Иванцив) — уроженка Закарпатской области.
Про артистку ходит много слухов, один из недавних: она перебралась на ПМЖ в Сергиев Посад. Как бы то ни было, певица откроет фестиваль Roof Fest в Санкт-Петербурге 31 мая.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Певица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певица Елка на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон"
Обещают, что она исполнит лучшие композиции: "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана" и "Не брошу на полпути".
Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Так что услышать необычную смесь R'n'B, поп и регги с мелодичным голосом смогут жители разных городов России. Кроме того, артистка известна тем, что активно общается с залом во время концертов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Елка на красной дорожке перед началом концерта V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Елка на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Елка на красной дорожке перед началом концерта V Международного музыкального фестиваля "Жара"

Анна Асти: украинская россиянка

Анна Асти (под таким сценическим псевдонимом выступает Анна Дзюба) родилась в городе Черкассы, начинала карьеру в группе Artik & Asti. Коллектив переехал из Киева в Москву в 2013-м после выпуска дебютного альбома.
С 2021 года певица начала сольную карьеру. Согласно официальному сайту, Асти стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Анна Асти выступает на новогоднем концерте "Жара"
Певица Анна Асти выступает на новогоднем концерте Жара - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица Анна Асти выступает на новогоднем концерте "Жара"
Расписание ее тура "Феникс" соперничает по загруженности с Елкой: с мая по октябрь у певицы запланированы гастроли по стране. Они включают Рязань, Тверь, Пятигорск, Ростов-на-Дону. Затем последуют шоу в Турции, Армении, а в августе Анна выступит в Сочи, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах.
Завершат тур в поддержку дебютного сольного альбома шоу в Санкт-Петербурге и Москве.
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО
5 мая, 08:00
 
КультураРоссияМоскваРостов-на-ДонуАни ЛоракЕлка (Елизавета Иванцив)МузыкаТаисия Повалий
 
 
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