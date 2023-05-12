Медведев назвал МУС никому не нужной бессильной структурой
Медведев назвал МУС никому не нужной бессильной маловразумительной структурой
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) никому не нужной бессильной структурой.
"Вот взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны. Если эти страны его не признали, значит этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный. Этакое сборище правовых импотентов", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, к ответственности МУС "смог привлечь лишь пару-тройку второстепенных политических деятелей из небольших стран, и те, естественно, остались дома".
"Окончательно же он подписал себе приговор, проигнорировав преступления США в Афганистане и в Ираке. Но звездный час пробил у этого специфического суда сегодня. По настойчивому заказу Соединенных Штатов они пытаются преследовать Россию и высших должностных лиц. Удивляться тут, конечно, нечему, поскольку тот, кто платит, тот, как известно, и музыку заказывает. Но о каком правосудии можно вести речь, если США, которые не являются участником Римского статута, тем не менее по сути открыто накачивают Международный уголовный суд финансами, аппаратными и программными ресурсами, и даже не скрывают, что делает это ради выгодного им рассмотрения конкретных антироссийских дел", - отметил Медведев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.