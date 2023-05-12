https://ria.ru/20230512/mus-1871360539.html
Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким
Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ "демонстративным,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:46
2023-05-12T16:46
2023-05-12T16:46
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
международный уголовный суд
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ "демонстративным, бессмысленным и жалким", отметив, что финансирование структуры со стороны США выглядит как взятка от Вашингтона. По его словам, неудивительно, что этот суд решил принять против России такой юридический выпад. "Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия", - отметил Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий медведев, международный уголовный суд
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд
Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким
Медведев назвал решение МУС в отношении России демонстративным, бессмысленным и жалким
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ "демонстративным, бессмысленным и жалким", отметив, что финансирование структуры со стороны США выглядит как взятка от Вашингтона.
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"Напомню, что в текущем году общий бюджет этого специального суда вырос на 24 млн евро. Можно как угодно, конечно, рассматривать, но по сути это выглядит как взятка от американских властей, которая выдана специально под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине", - сказал Медведев
на XI Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, неудивительно, что этот суд решил принять против России такой юридический выпад. "Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия", - отметил Медведев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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