https://ria.ru/20230512/mus-1871360539.html

Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким

Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ "демонстративным,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:46

2023-05-12T16:46

2023-05-12T16:46

россия

сша

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

международный уголовный суд

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении РФ "демонстративным, бессмысленным и жалким", отметив, что финансирование структуры со стороны США выглядит как взятка от Вашингтона. По его словам, неудивительно, что этот суд решил принять против России такой юридический выпад. "Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия", - отметил Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий медведев, международный уголовный суд