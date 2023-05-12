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Отключение горячей воды в Москве 2023: график, расписание по адресам и сроки
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18:52 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/moskva-1787349847.html
Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии
Отключение горячей воды в Москве 2023: график, расписание по адресам и сроки
Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии
Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:52
2023-05-12T18:52
общество
жкх
петр бирюков
москва
россия
моэк
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители города могут проверить график отключений в 2023 году по адресу дома, какие сроки планового обслуживания определил МОЭК и в каких домах горячая вода отключаться не будет, — в материале РИА Новости.Отключение горячей воды в МосквеПлановые отключения проходят по всей России, столица – не исключение, здесь каждый год отключают горячую воду для проведения профилактических работ в системе отопления. В 2023 году максимальный срок в Москве составит до 10 дней.Когда отключаютОтключения горячей воды начинаются в мае после окончания отопительного сезона и продолжаются до конца августа.Для чего отключаютЕжегодно горячую воду отключают для того, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. Централизованное теплоснабжение - сложная система и состоит из множества элементов, которые включают в себя тепловые станции, пункты, магистральные и разводящие сети. Их бесперебойная работа зависит от качественной профилактики."Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Сроки отключенияДо 2011 года горячую воду в Москве отключали максимум на 21 день, после - на две недели, в настоящее время для устранения неисправностей и технического обслуживания специалистам достаточно десяти дней. В современных многоквартирных домах, расположенных в новых микрорайонах, срок отключения может быть сокращен до минимального, так как там установлены новые тепловые пункты. Обслуживание старого оборудования требует больше времени, поэтому количество дней, отведенных на профилактику, может заметно отличаться в разных районах, улицах и даже соседних домах, но в любом случае оно не будет превышать 10 дней.График отключенияГрафик отключений горячей воды публикуется на официальном портале мэра города, на сайте Московской объединенной энергетической компании и в мобильном приложении "Моя Москва". Для того чтобы узнать точные даты и время, москвичи должны ввести в специально отведенную для этого строку адрес своего дома. Мобильное приложение позволяет добавить даты в календарь телефона, а сайт мэра Москвы - настроить уведомление в разделе "Подписки". Помимо этого, каждая управляющая компания предупреждает жителей города о предстоящих датах отключения.Кроме того, жители города могут позвонить по бесплатному номеру телефона +7 495 777-77-77 в единую справочную службу московского правительства и задать вопрос голосовому помощнику, который сообщит дату и время начала профилактики.В каких домах не отключаютДома, которые имеют альтернативное водоснабжение, могут отключать на очень короткий промежуток времени или один раз в несколько лет, там предусмотрены резервные трубы, по которым жителям поступает горячая вода, пока основная система находится на профилактике. Но полностью обойтись без отключений невозможно, так как любое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.Надо ли платить за период отключенияТак как оплата горячего и холодного водоснабжения происходит в соответствии с показаниями индивидуальных и общедомовых счетчиков, рекомендуется на время отсутствия горячей воды перекрыть трубу, по которой она поступает в квартиру, и пользоваться вентилем на кране, отвечающим за холодную воду. Часто управляющая компания самостоятельно закрывает внутридомовую задвижку.В случае если отключение горячей воды было внеплановым, москвичи могут подать на перерасчет оплаты. Если температура горячей воды ниже 40 градусов, оплачивать ее нужно по тарифу холодной.Куда обращаться с вопросамиПриотключении не по графику или в случае несоответствия температуры горячей воды нормам (ниже 60 и выше 75 градусов) любой житель Москвы может обратиться с вопросом по следующим адресам:А также в свою управляющую компанию, контакты которой можно узнать на сайте "Дома Москвы".
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общество, жкх, петр бирюков, москва, россия, моэк
Общество, ЖКХ, Петр Бирюков, Москва, Россия, МОЭК

Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии

© Pixabay / ivabalk Отключение горячей воды в Москве
Отключение горячей воды в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Pixabay / ivabalk
Отключение горячей воды в Москве. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители города могут проверить график отключений в 2023 году по адресу дома, какие сроки планового обслуживания определил МОЭК и в каких домах горячая вода отключаться не будет, — в материале РИА Новости.

Отключение горячей воды в Москве

Плановые отключения проходят по всей России, столица – не исключение, здесь каждый год отключают горячую воду для проведения профилактических работ в системе отопления. В 2023 году максимальный срок в Москве составит до 10 дней.

Когда отключают

Отключения горячей воды начинаются в мае после окончания отопительного сезона и продолжаются до конца августа.
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Для чего отключают

Ежегодно горячую воду отключают для того, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. Централизованное теплоснабжение - сложная система и состоит из множества элементов, которые включают в себя тепловые станции, пункты, магистральные и разводящие сети. Их бесперебойная работа зависит от качественной профилактики.
"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Сроки отключения

До 2011 года горячую воду в Москве отключали максимум на 21 день, после - на две недели, в настоящее время для устранения неисправностей и технического обслуживания специалистам достаточно десяти дней. В современных многоквартирных домах, расположенных в новых микрорайонах, срок отключения может быть сокращен до минимального, так как там установлены новые тепловые пункты. Обслуживание старого оборудования требует больше времени, поэтому количество дней, отведенных на профилактику, может заметно отличаться в разных районах, улицах и даже соседних домах, но в любом случае оно не будет превышать 10 дней.

График отключения

График отключений горячей воды публикуется на официальном портале мэра города, на сайте Московской объединенной энергетической компании и в мобильном приложении "Моя Москва". Для того чтобы узнать точные даты и время, москвичи должны ввести в специально отведенную для этого строку адрес своего дома. Мобильное приложение позволяет добавить даты в календарь телефона, а сайт мэра Москвы - настроить уведомление в разделе "Подписки". Помимо этого, каждая управляющая компания предупреждает жителей города о предстоящих датах отключения.
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Кроме того, жители города могут позвонить по бесплатному номеру телефона +7 495 777-77-77 в единую справочную службу московского правительства и задать вопрос голосовому помощнику, который сообщит дату и время начала профилактики.

В каких домах не отключают

Дома, которые имеют альтернативное водоснабжение, могут отключать на очень короткий промежуток времени или один раз в несколько лет, там предусмотрены резервные трубы, по которым жителям поступает горячая вода, пока основная система находится на профилактике. Но полностью обойтись без отключений невозможно, так как любое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
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Надо ли платить за период отключения

Так как оплата горячего и холодного водоснабжения происходит в соответствии с показаниями индивидуальных и общедомовых счетчиков, рекомендуется на время отсутствия горячей воды перекрыть трубу, по которой она поступает в квартиру, и пользоваться вентилем на кране, отвечающим за холодную воду. Часто управляющая компания самостоятельно закрывает внутридомовую задвижку.
В случае если отключение горячей воды было внеплановым, москвичи могут подать на перерасчет оплаты. Если температура горячей воды ниже 40 градусов, оплачивать ее нужно по тарифу холодной.
© АГН "Москва"Страница приложения "Госуслуги" на экране смартфона
Страница приложения Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© АГН "Москва"
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Куда обращаться с вопросами

Приотключении не по графику или в случае несоответствия температуры горячей воды нормам (ниже 60 и выше 75 градусов) любой житель Москвы может обратиться с вопросом по следующим адресам:
А также в свою управляющую компанию, контакты которой можно узнать на сайте "Дома Москвы".
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