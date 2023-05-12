https://ria.ru/20230512/moshennichestvo-1871260076.html
"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества
"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества - РИА Новости, 12.05.2023
"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества
Телефонные мошенники, прикидываюсь сотрудниками правоохранительных органов, стали пугать россиян тем, что с их счетов переводятся средства в адрес... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:26
2023-05-12T12:26
2023-05-12T12:26
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, прикидываюсь сотрудниками правоохранительных органов, стали пугать россиян тем, что с их счетов переводятся средства в адрес экстремистских организаций, сообщила пресс-служба "Почта банка". "Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники звонят гражданам и сообщают, что зафиксирована попытка списать с банковского счета деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают "спасти" средства путем перевода их на так называемый "безопасный" счет", - рассказали в банке. На самом деле деньги уходят злоумышленникам, добавили там. Злоумышленники рассчитывают испугать жертв, ведь финансирование экстремистской деятельности в России уголовно наказуемо, пояснили в пресс-службе. "Мошенники рассчитывают на то, что под страхом быть обвиненным в противоправных действиях, жертвы беспрекословно сделают всё, что им скажут", - отмечается в сообщении. В банке добавили, что такая уловка представляет опасность для граждан разного возраста, но наиболее уязвимы люди пожилого возраста, которые реже пользуются дистанционными сервисами банков и более подвержены манипуляциям и обману со стороны мошенников.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html
https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, почта банк, общество
Технологии, Россия, Почта банк, Общество
"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества
"Почта банк": мошенники стали пугать россиян переводом в адрес экстремистов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, прикидываюсь сотрудниками правоохранительных органов, стали пугать россиян тем, что с их счетов переводятся средства в адрес экстремистских организаций, сообщила пресс-служба "Почта банка".
"Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники звонят гражданам и сообщают, что зафиксирована попытка списать с банковского счета деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в РФ
. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают "спасти" средства путем перевода их на так называемый "безопасный" счет", - рассказали в банке.
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На самом деле деньги уходят злоумышленникам, добавили там. Злоумышленники рассчитывают испугать жертв, ведь финансирование экстремистской деятельности в России уголовно наказуемо, пояснили в пресс-службе. "Мошенники рассчитывают на то, что под страхом быть обвиненным в противоправных действиях, жертвы беспрекословно сделают всё, что им скажут", - отмечается в сообщении.
В банке добавили, что такая уловка представляет опасность для граждан разного возраста, но наиболее уязвимы люди пожилого возраста, которые реже пользуются дистанционными сервисами банков и более подвержены манипуляциям и обману со стороны мошенников.
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