https://ria.ru/20230512/moshennichestvo-1871260076.html

"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества

"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества - РИА Новости, 12.05.2023

"Почта банк" предупредил россиян о новом виде мошенничества

Телефонные мошенники, прикидываюсь сотрудниками правоохранительных органов, стали пугать россиян тем, что с их счетов переводятся средства в адрес... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:26

2023-05-12T12:26

2023-05-12T12:26

технологии

россия

почта банк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771133967_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_cf220ae2b6e58519716b86b0236cc30f.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, прикидываюсь сотрудниками правоохранительных органов, стали пугать россиян тем, что с их счетов переводятся средства в адрес экстремистских организаций, сообщила пресс-служба "Почта банка". "Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники звонят гражданам и сообщают, что зафиксирована попытка списать с банковского счета деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают "спасти" средства путем перевода их на так называемый "безопасный" счет", - рассказали в банке. На самом деле деньги уходят злоумышленникам, добавили там. Злоумышленники рассчитывают испугать жертв, ведь финансирование экстремистской деятельности в России уголовно наказуемо, пояснили в пресс-службе. "Мошенники рассчитывают на то, что под страхом быть обвиненным в противоправных действиях, жертвы беспрекословно сделают всё, что им скажут", - отмечается в сообщении. В банке добавили, что такая уловка представляет опасность для граждан разного возраста, но наиболее уязвимы люди пожилого возраста, которые реже пользуются дистанционными сервисами банков и более подвержены манипуляциям и обману со стороны мошенников.

https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html

https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, почта банк, общество