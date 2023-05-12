https://ria.ru/20230512/monogoroda-1871335223.html

Текслер: задача челябинских моногородов — выход на новый уровень развития

Текслер: задача челябинских моногородов — выход на новый уровень развития - РИА Новости, 12.05.2023

Текслер: задача челябинских моногородов — выход на новый уровень развития

Стратегической задачей для моногородов в Челябинской области в настоящее время является их выход на новый уровень развития, в том числе с использованием новых... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:56

2023-05-12T15:56

2023-05-12T15:58

челябинская область

экономика

магнитогорск

россия

челябинская область

алексей текслер

максим топилин

владимир якушев

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Стратегической задачей для моногородов в Челябинской области в настоящее время является их выход на новый уровень развития, в том числе с использованием новых мер поддержки, считает глава региона Алексей Текслер. "Для Челябинской области вопрос монопрофильности муниципальных образований имеет высокую актуальность: регион занимает 3-е место в РФ и 2-е место в Уральском федеральном округе по количеству моногородов - у нас их 16. Понятно, что ситуация в них зависит от деятельности градообразующего предприятия. Стратегическая задача – вывести все моногорода на новый уровень развития, используя как уже имеющиеся инструменты поддержки, так и разработав новые, которые должны отвечать запросам времени. Я говорю и о преференциальном режиме территорий опережающего развития, у нас в регионе таких территорий – пять, и о всей системе мер поддержки, в том числе финансовой, реализуемой сегодня по линии ВЭБ.РФ", - сказал Текслер на выездном заседании комитета Госдумы по экономической политике в Магнитогорске в пятницу. Многие из градообразующих предприятий работали и работают не только на внутренний рынок, но и на экспорт, от экспорта зависит и экономическая успешность, и социальная стабильность муниципалитетов, добавил он. "Сегодня, безусловно, важно развивать внешнеэкономические связи с дружественными странами, выстраивать новые логистические коридоры. Соответственно, и настраивать под это систему поддержки экспорта, как на федеральном, так и региональном уровне. И вместе с тем – держать свою, ориентированную на наши российские интересы, экономическую повестку", - отметил губернатор. Что касается Магнитогорска, где проходило заседание, то это моногород, и градообразующее предприятие – ММК - много делает для города, отметил глава региона. "И когда говорили о теме моногородов, были предложения о поддержке. Так, нужно продлить ряд льготных режимов для ТОСЭРов, для таких предприятий, как ММК, нужны дополнительные инструменты, которые бы стимулировали, к примеру, экологические программы", - пояснил он после заседания журналистам. Также Текслер сообщил, что с 9-11 ноября в Челябинске состоится "Русский экономический форум", где будут обсуждаться новые экономические реалии. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин на заседании сообщил, что экономика РФ выстояла, выдержала, и сейчас главное не расслабляться. "Максимально сконструировать из мер поддержки, режимов, которые законодательство предусмотрело… дополнительные стимулы для бизнеса… Магнитогорск важен для нас на уровне регионов, на уровне промышленных предприятий. Анализируем тот опыт, то положение, в котором находятся наши производители - крупные, мелкие, представители других отраслей. Очень важный диалог. Сейчас важно – ситуация меняется очень быстро. Благодаря принятым мерам поддержки на уровне федерации, президента… экономика реально выстояла, показала свою устойчивость… Все меняется динамично. Важно… создание рабочих мест, особенно в моногородах. Нужно заниматься этим в постоянном режиме", - пояснил он журналистам. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев добавил, что стране удалось устоять перед вызовами, пессимистические прогнозы не оправдались - все предыдущее время, которое работали над развитием экономики, не прошло даром. "Напомню, что УрФО – это 30% всех налоговых поступлений и даже более в федеральный бюджет. От работы предприятий УрФО во многом зависит экономика нашей страны… Моногорода – вопрос архиважен для нас. У нас 37 моногородов в УрФО, к ним относится и Магнитогорск - особый моногород, с особой экономикой", - сказал он на заседании.

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https://ria.ru/20230414/chelyabinsk-1865428731.html

https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html

магнитогорск

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, магнитогорск, россия, челябинская область, алексей текслер, максим топилин, владимир якушев, госдума рф