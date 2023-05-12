Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван
Санду призвала Канаду ввести санкции против граждан, названных ею беглыми олигархами
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попросила власти Канады ввести санкции против граждан молдавии, которых назвала беглыми олигархами.
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"У меня была продуктивная встреча с генерал-губернатором Канады в Оттаве. Мы обсудили проблемы, с которыми столкнулась Молдова из-за войны в соседней стране, нашу постоянную поддержку украинских беженцев и усилия по проведению реформ. Я призвала Канаду ввести санкции против беглых олигархов, чтобы помочь нам бороться с коррупцией", - написала Санду в Twitter.
Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. Затем 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании.
Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале выступил с инициативой о санкциях против Плахотнюка и Шора. Совет ЕС 28 апреля одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции, как утверждается, против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны.
Ранее правительство республики разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль, лишив права покидать страну. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.