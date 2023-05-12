https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871174484.html

Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван

Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван - РИА Новости, 12.05.2023

Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попросила власти Канады ввести санкции против граждан молдавии, которых назвала беглыми олигархами. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:00

2023-05-12T01:00

2023-05-12T05:30

молдавия

канада

оттава

майя санду

евросоюз

министерство финансов сша

владимир плахотнюк

игорь додон

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попросила власти Канады ввести санкции против граждан молдавии, которых назвала беглыми олигархами. Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. Затем 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании. Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале выступил с инициативой о санкциях против Плахотнюка и Шора. Совет ЕС 28 апреля одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции, как утверждается, против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны. Ранее правительство республики разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль, лишив права покидать страну. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

молдавия

канада

оттава

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молдавия, канада, оттава, майя санду, евросоюз, министерство финансов сша, владимир плахотнюк, игорь додон, в мире