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Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации - РИА Новости, 12.05.2023
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11:40 12.05.2023 (обновлено: 15:27 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html
Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации
Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации - РИА Новости, 12.05.2023
Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, предложившего освободить от... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:40
2023-05-12T15:27
россия
госдума рф
правительство рф
мобилизация
частичная мобилизация в россии
общество
армия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, предложившего освободить от частичной мобилизации россиян, не проходивших военную службу, об этом говорится в официальном отзыве кабмина на законопроект.Матвеев внес на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания предложение дополнить новым положением статью 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как отмечается в документе, подписанном руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко, сам законопроект "требует существенной доработки", а указанные изменения "нецелесообразны"."В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности Российской Федерации расширение перечня категорий граждан, которым законодательством Российской Федерации предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно", — считают в правительстве.Также в кабмине указали на то, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, и оценить степень влияния новаций на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил и других формирований."На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта", — говорится в официальном отзыве. В России минувшей осенью прошла частичная мобилизация. В войска дополнительно призвали 300 тысяч человек. По словам президента Владимира Путина, это было необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превысила тысячу километров.
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россия, госдума рф, правительство рф, мобилизация, частичная мобилизация в россии, общество, армия
Россия, Госдума РФ, Правительство РФ, мобилизация, Частичная мобилизация в России, Общество, Армия
Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации

Правительство не поддержало проект об освобождении от мобилизации не служивших в армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, предложившего освободить от частичной мобилизации россиян, не проходивших военную службу, об этом говорится в официальном отзыве кабмина на законопроект.
Матвеев внес на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания предложение дополнить новым положением статью 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как отмечается в документе, подписанном руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко, сам законопроект "требует существенной доработки", а указанные изменения "нецелесообразны".
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"В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности Российской Федерации расширение перечня категорий граждан, которым законодательством Российской Федерации предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно", — считают в правительстве.
Также в кабмине указали на то, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, и оценить степень влияния новаций на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил и других формирований.
"На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта", — говорится в официальном отзыве.
В России минувшей осенью прошла частичная мобилизация. В войска дополнительно призвали 300 тысяч человек. По словам президента Владимира Путина, это было необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превысила тысячу километров.
 
РоссияГосдума РФПравительство РФмобилизацияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоАрмия
 
 
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