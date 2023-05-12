https://ria.ru/20230512/mks-1871419860.html

Российские космонавты раскрыли панели радиатора на модуле МКС "Наука"

Российские космонавты раскрыли панели радиатора на модуле МКС "Наука" - РИА Новости, 12.05.2023

Российские космонавты раскрыли панели радиатора на модуле МКС "Наука"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе раскрыли панели радиатора, который они ранее перенесли на модуль... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:55

2023-05-12T19:55

2023-05-12T19:55

наука

роскосмос

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе раскрыли панели радиатора, который они ранее перенесли на модуль "Наука" на МКС, трансляцию выхода ведет "Роскосмос". Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 18.47 мск. После выхода из люка Прокопьев с Петелиным направились к модулю "Наука", на который в ходе работы за бортом МКС 19 апреля был перенесен радиационный теплообменник с модуля "Рассвет". Космонавты демонтировали с радиатора две стяжки и раскрыли его панели. Теперь им предстоит заправить теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединить их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Кроме того, космонавты должны будут установить два фала на дистанционном манипуляторе ERA. Планируется, что всего продолжительность работы в открытом космосе составит более 6 часов. Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры, которую космонавты ранее перенесли с модуля "Рассвет" на "Науку", появится возможность, не выходя из МКС, размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на Средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html

https://ria.ru/20230428/kosmonavt-1868548097.html

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LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос 2023-05-12T19:55 true PT324M04S

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