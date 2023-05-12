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В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине
Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:06
2023-05-12T13:06
специальная военная операция на украине
украина
ватикан
россия
дмитрий песков
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать!", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поступала ли в Кремль информация о мирной миссии Ватикана на Украине, о которой ранее заявлял Ватикан, а также о сути мирных предложений. В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Украинский чиновник, близкий к офису Владимира Зеленского, сообщил в понедельник телеканалу CNN, что в Киеве не знают о миссии Ватикана. По его словам, "если ведутся переговоры, они имеют место без нашего ведома и благословения". В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
https://ria.ru/20230512/vatikan-1871255139.html
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html
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украина, ватикан, россия, дмитрий песков, франциск (хорхе марио бергольо), религия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ватикан, Россия, Дмитрий Песков, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине

Песков: информации о посреднической миссии Ватикана по Украине пока нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать!", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поступала ли в Кремль информация о мирной миссии Ватикана на Украине, о которой ранее заявлял Ватикан, а также о сути мирных предложений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник
Вчера, 12:09
В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
Украинский чиновник, близкий к офису Владимира Зеленского, сообщил в понедельник телеканалу CNN, что в Киеве не знают о миссии Ватикана. По его словам, "если ведутся переговоры, они имеют место без нашего ведома и благословения".
В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления
1 мая, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВатиканРоссияДмитрий ПесковФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Религия
 
 
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