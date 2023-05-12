https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html

В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине

В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине

Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:06

2023-05-12T13:06

2023-05-12T13:06

специальная военная операция на украине

украина

ватикан

россия

дмитрий песков

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать!", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поступала ли в Кремль информация о мирной миссии Ватикана на Украине, о которой ранее заявлял Ватикан, а также о сути мирных предложений. В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Украинский чиновник, близкий к офису Владимира Зеленского, сообщил в понедельник телеканалу CNN, что в Киеве не знают о миссии Ватикана. По его словам, "если ведутся переговоры, они имеют место без нашего ведома и благословения". В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

https://ria.ru/20230512/vatikan-1871255139.html

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, ватикан, россия, дмитрий песков, франциск (хорхе марио бергольо), религия