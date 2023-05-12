В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине
Песков: информации о посреднической миссии Ватикана по Украине пока нет
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать!", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поступала ли в Кремль информация о мирной миссии Ватикана на Украине, о которой ранее заявлял Ватикан, а также о сути мирных предложений.
В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
Украинский чиновник, близкий к офису Владимира Зеленского, сообщил в понедельник телеканалу CNN, что в Киеве не знают о миссии Ватикана. По его словам, "если ведутся переговоры, они имеют место без нашего ведома и благословения".
В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.