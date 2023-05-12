https://ria.ru/20230512/minomety-1871423282.html

Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе

Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе - РИА Новости, 12.05.2023

Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе

Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:20

2023-05-12T20:20

2023-05-12T20:21

в мире

армения

азербайджан

арарат мирзоян

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН/БАКУ, 12 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. Так, министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в применении миномета при обстреле армянских позиций на границе в направлении села Кут. "Примерно в 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Кут (Гегаркуникской области - ред), применив миномет", - отмечается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что подразделения ВС Армении предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры. В свою очередь в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении отстреляли азербайджанские позиции из пушек и минометов. В четверг Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один был тяжело ранен. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html

армения

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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе