https://ria.ru/20230512/minomety-1871423282.html
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе - РИА Новости, 12.05.2023
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе
Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:20
2023-05-12T20:20
2023-05-12T20:21
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН/БАКУ, 12 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. Так, министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в применении миномета при обстреле армянских позиций на границе в направлении села Кут. "Примерно в 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Кут (Гегаркуникской области - ред), применив миномет", - отмечается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что подразделения ВС Армении предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры. В свою очередь в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении отстреляли азербайджанские позиции из пушек и минометов. В четверг Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один был тяжело ранен. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе
Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в применении минометов на границе
ЕРЕВАН/БАКУ, 12 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе.
Так, министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в применении миномета при обстреле армянских позиций на границе в направлении села Кут. "Примерно в 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Кут (Гегаркуникской области - ред), применив миномет", - отмечается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что подразделения ВС Армении предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры.
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
В свою очередь в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении отстреляли азербайджанские позиции из пушек и минометов.
«
"12 мая около 18.00 (17.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении Басаркечарского района села Зод, обстреляли из пушек и минометов Д-30 противостоящие позиции азербайджанской армии. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры" , - говорится в сообщении.
В четверг Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один был тяжело ранен.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян
сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.