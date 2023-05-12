Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 12.05.2023 (обновлено: 20:21 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/minomety-1871423282.html
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе - РИА Новости, 12.05.2023
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе
Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:20
2023-05-12T20:21
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН/БАКУ, 12 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе. Так, министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в применении миномета при обстреле армянских позиций на границе в направлении села Кут. "Примерно в 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Кут (Гегаркуникской области - ред), применив миномет", - отмечается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что подразделения ВС Армении предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры. В свою очередь в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении отстреляли азербайджанские позиции из пушек и минометов. В четверг Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один был тяжело ранен. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в применении минометов на границе

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в применении минометов на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН/БАКУ, 12 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись в пятницу обвинениями в применении минометов на границе.
Так, министерство обороны Армении обвинило ВС Азербайджана в применении миномета при обстреле армянских позиций на границе в направлении села Кут. "Примерно в 19.10 (18.10 мск) подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Кут (Гегаркуникской области - ред), применив миномет", - отмечается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что подразделения ВС Армении предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
11 мая, 13:05
В свою очередь в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении отстреляли азербайджанские позиции из пушек и минометов.
«
"12 мая около 18.00 (17.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении Басаркечарского района села Зод, обстреляли из пушек и минометов Д-30 противостоящие позиции азербайджанской армии. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры" , - говорится в сообщении.
В четверг Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один был тяжело ранен.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреАрменияАзербайджанАрарат МирзоянНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала