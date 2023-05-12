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В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига - РИА Новости, 12.05.2023
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Хорошие новости
 
17:48 12.05.2023 (обновлено: 18:15 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/minipig-1871390911.html
В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига
В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига - РИА Новости, 12.05.2023
В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига
Минипига спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:48
2023-05-12T18:15
хорошие новости
происшествия
россия
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Минипига спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Как информирует ведомство, пожар возник накануне в девятиэтажке. Хозяйка квартиры на первом этаже выбралась из задымленного помещения при помощи соседей и сообщила прибывшим спасателям, что там остался поросенок, которого зовут Мила. "Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я спасал впервые", — рассказал один из спасателей.Как уточняется на странице регионального управления ведомства, пожар был ликвидирован "за считанные минуты" на площади два квадратных метра.
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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Животные
В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига

В Архангельске при пожаре в квартире спасли многокилограммового минипига по кличке Мила

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской областиСотрудники МЧС спасают свинью на пожаре в жилом доме в Архангельске
Сотрудники МЧС спасают свинью на пожаре в жилом доме в Архангельске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области
Сотрудники МЧС спасают свинью на пожаре в жилом доме в Архангельске
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Минипига спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, пожар возник накануне в девятиэтажке. Хозяйка квартиры на первом этаже выбралась из задымленного помещения при помощи соседей и сообщила прибывшим спасателям, что там остался поросенок, которого зовут Мила.
"Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я спасал впервые", — рассказал один из спасателей.
Как уточняется на странице регионального управления ведомства, пожар был ликвидирован "за считанные минуты" на площади два квадратных метра.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияАрхангельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Животные
 
 
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