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В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига

В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига - РИА Новости, 12.05.2023

В Архангельске при пожаре в квартире спасли упитанного минипига

Минипига спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:48

2023-05-12T17:48

2023-05-12T18:15

хорошие новости

происшествия

россия

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Минипига спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Как информирует ведомство, пожар возник накануне в девятиэтажке. Хозяйка квартиры на первом этаже выбралась из задымленного помещения при помощи соседей и сообщила прибывшим спасателям, что там остался поросенок, которого зовут Мила. "Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я спасал впервые", — рассказал один из спасателей.Как уточняется на странице регионального управления ведомства, пожар был ликвидирован "за считанные минуты" на площади два квадратных метра.

https://ria.ru/20230510/sobaka-1870692054.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные