https://ria.ru/20230512/migranty-1871183639.html

США готовятся к массивному притоку мигрантов-нелегалов из Мексики

США готовятся к массивному притоку мигрантов-нелегалов из Мексики - РИА Новости, 12.05.2023

США готовятся к массивному притоку мигрантов-нелегалов из Мексики

США готовятся к массивному потоку мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, после истечения в 23:59 по восточному времени в четверг (06:59 мск 12... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:43

2023-05-12T05:43

2023-05-12T07:20

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США готовятся к массивному потоку мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, после истечения в 23:59 по восточному времени в четверг (06:59 мск 12 мая) срока действия законодательной нормы "раздел 42", которая позволяла властям депортировать мигрантов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Ранее президент США Джо Байден заявил, что южная граница страны окажется в "хаотичной" ситуации по истечении срока действия нормы о принудительной депортации. Прогноз главы государства лишь усилил сомнения в способности властей справиться с потенциальным обострением пограничного кризиса, а сложность положения признают и в министерстве внутренней безопасности США. "Мы ясно понимаем проблемы, с которыми, вероятно, столкнемся в предстоящие дни и недели и которые могут оказаться очень сложными", - заявил в среду министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. По мнению министра, даже спустя почти два года подготовки американские власти ожидают большого числа столкновений на южной границе в предстоящие дни и недели. Майоркас добавил, что большое количество мигрантов, прибывающих на южную границу США, создает очень серьезную нагрузку на сотрудников правоохранительных органов, объекты и пограничные сообщества, занимающиеся пограничным кризисом. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал ранее, что менее чем за неделю до истечения "раздела 42" приграничный с Мексикой город Эль-Пасо (штат Техас) уже был наводнен мигрантами, нелегально перешедшими американскую границу. Их количество вокруг одной только местной церкви в центре города, ставшей приютом для части людей, превышало 1700 человек. Как рассказал ранее РИА Новости вице-президент профсоюза пограничников в США Крис Кабрера, численность нелегалов, стремящихся в США, может возрасти в несколько раз после отмены "раздела 42", при этом возможности американской погранслужбы уже на пределе. "Колоссальные массы ждут, чтобы пересечь границу", - отмечал он. Собеседник агентства, который сам служит агентом пограничной охраны в секторе долины Рио-Гранде в Техасе, рассказал, что за последние 10 дней на его участке была перехвачена 81 тысяча человек, еще примерно 7 тысяч смогли уйти. Он предположил, что власти не в состоянии остановить надвигающуюся волну мигрантов. По оценкам телеканала CNN, сейчас более 150 тысяч мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США, перед предстоящим пересечением границы. Однако, как сообщил в среду РИА Новости представитель американского конгрессмена-республиканца от штата Техас Тони Гонсалеса, Байден игнорирует предупреждения президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи о группе из 80 тысяч мигрантов, большую часть которых составляют венесуэльцы, которые движутся в направлении США. Остановить не получится?В надежде сдержать наплыв беженцев на территорию США министерства внутренней безопасности и юстиции в среду выпустили новое правило, которое устанавливает "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. Мера призвана бороться с сетями по контрабанде людей и вступила в силу 11 мая. Те мигранты, которые не заявляют об опасениях преследования в своих странах и также незаконно оказались в США, будут немедленно депортированы в рамках нового требования американского законодательства. Помимо принудительной депортации нелегальным мигрантам может грозить запрет на въезд в США сроком на пять лет. При этом риск быть высланным из страны не останавливает не только новых беженцев, но и тех, кого ранее уже депортировали. Как признавались в беседе с РИА Новости сами мигранты, часть из них находятся на американской территории после того, как ранее были выдворены за пределы США. Также федеральное правительство приняло решение направить 1,5 тысячи военных на границу с Мексикой. Однако, как заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, эти военные не будут напрямую взаимодействовать с мигрантами. На этом фоне губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для охраны границы необходимы 150 тысяч солдат, а не те 1,5 тысячи, которых Байден отправляет заниматься "бумажной работой". Для самостоятельного решения миграционного кризиса власти Техаса создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена сообщили, что правительство Мексики направляет сотрудников правоохранительных органов на границу с Гватемалой, чтобы попытаться сдержать количество мигрантов, направляющихся в США. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, побив рекордов в 2021 и 2022 годах и превысив 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. Хотя Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, в более чем 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html

https://ria.ru/20230426/britaniya-1867768899.html

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сша, техас, мексика, джо байден, патрик райдер, министерство обороны сша, в мире