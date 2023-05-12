https://ria.ru/20230512/melitopol-1871188547.html
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:59
2023-05-12T07:59
2023-05-12T08:12
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6469dee7e4be8761d30431c91039d822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города."В Мелитополе около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", - сообщается в Telegram-канале администрации города.Пострадавших от взрыва нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869054365.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a173d5ebed1dcad1ae5c83aa821f00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе рано утром сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города.
"В Мелитополе около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
Пострадавших от взрыва нет, на месте работают оперативные службы.
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки