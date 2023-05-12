Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 12.05.2023 (обновлено: 08:12 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871188547.html
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:59
2023-05-12T08:12
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6469dee7e4be8761d30431c91039d822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города."В Мелитополе около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", - сообщается в Telegram-канале администрации города.Пострадавших от взрыва нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869054365.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a173d5ebed1dcad1ae5c83aa821f00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе рано утром сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города.
"В Мелитополе около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
Пострадавших от взрыва нет, на месте работают оперативные службы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки
2 мая, 08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала