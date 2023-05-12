https://ria.ru/20230512/melitopol-1871188547.html

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 12.05.2023

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:59

2023-05-12T07:59

2023-05-12T08:12

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства прозвучал в Мелитополе утром в пятницу, никто не пострадал, сообщили власти города."В Мелитополе около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", - сообщается в Telegram-канале администрации города.Пострадавших от взрыва нет, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869054365.html

мелитополь

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мелитополь, происшествия