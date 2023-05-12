https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html

Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев

Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:02

2023-05-12T17:02

2023-05-12T17:02

россия

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/mus-1871360539.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев