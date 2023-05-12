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Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
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17:02 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html
Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев
Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:02
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россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев

Медведев: в будущем приоритет останется за решениями национальных судов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности.
«
"Приоритет остается за решениями национальных судов. И здесь, пока не заработает обновленная система международных договоров, регулирующих трансграничное судебное взаимодействие, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как "око за око" или принцип Талиона, - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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