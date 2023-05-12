Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев
Медведев: в будущем приоритет останется за решениями национальных судов
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем приоритет останется за решениями национальных судов, и тут пригодится принцип взаимности.
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"Приоритет остается за решениями национальных судов. И здесь, пока не заработает обновленная система международных договоров, регулирующих трансграничное судебное взаимодействие, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как "око за око" или принцип Талиона, - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.