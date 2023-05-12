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Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой - РИА Новости, 12.05.2023
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17:12 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871374064.html
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой
Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:12
2023-05-12T17:12
россия
нюрнберг
дмитрий медведев
оон
европейский суд по правам человека (еспч)
международный уголовный суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что новые институты создать в ближайшие годы не получится", так как слишком велики противоречия, раздирающие мировое сообщество". "Для их создания потребуется общемировой консенсус. Вспомним, что в области уголовного судопроизводства он по-настоящему был достигнут всего лишь один раз - в Нюрнберге. Однако и сейчас, и в будущем добиться такого единогласия, во всяком случае, в ближайшем будущем, будет практически нереально. Трудно себе представить, что крупнейшие мировые игроки на это пошли, особенно с учетом печального опыта последнего времени", - сказал Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871369105.html
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россия, нюрнберг, дмитрий медведев, оон, европейский суд по правам человека (еспч), международный уголовный суд
Россия, Нюрнберг, Дмитрий Медведев, ООН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой

Медведев назвал действующую систему мирового правосудия неактуальной и несправедливой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Очевидно, что действующая система международного правосудия по правам человека, уголовным делам и во многом даже по гражданским делам себя исчерпала, она неактуальна и несправедлива. Основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, европейского суда по правам человека, да и даже международного суда ООН утратили свою привлекательность, не признаются странами в качестве справедливых и полезных, поскольку в них доминируют отдельные государства и группы государств", - сказал Медведев на пленарном заседании XI Петербургского международного юридического форума.
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Он подчеркнул, что новые институты создать в ближайшие годы не получится", так как слишком велики противоречия, раздирающие мировое сообщество".
"Для их создания потребуется общемировой консенсус. Вспомним, что в области уголовного судопроизводства он по-настоящему был достигнут всего лишь один раз - в Нюрнберге. Однако и сейчас, и в будущем добиться такого единогласия, во всяком случае, в ближайшем будущем, будет практически нереально. Трудно себе представить, что крупнейшие мировые игроки на это пошли, особенно с учетом печального опыта последнего времени", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РоссияНюрнбергДмитрий МедведевООНЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Международный уголовный суд
 
 
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