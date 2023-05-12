https://ria.ru/20230512/medvedev-1871374064.html

Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой

Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой

Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:12

2023-05-12T17:12

2023-05-12T17:12

россия

нюрнберг

дмитрий медведев

оон

европейский суд по правам человека (еспч)

международный уголовный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что новые институты создать в ближайшие годы не получится", так как слишком велики противоречия, раздирающие мировое сообщество". "Для их создания потребуется общемировой консенсус. Вспомним, что в области уголовного судопроизводства он по-настоящему был достигнут всего лишь один раз - в Нюрнберге. Однако и сейчас, и в будущем добиться такого единогласия, во всяком случае, в ближайшем будущем, будет практически нереально. Трудно себе представить, что крупнейшие мировые игроки на это пошли, особенно с учетом печального опыта последнего времени", - сказал Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871369105.html

https://ria.ru/20230512/mus-1871360539.html

россия

нюрнберг

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нюрнберг, дмитрий медведев, оон, европейский суд по правам человека (еспч), международный уголовный суд