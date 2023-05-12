Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия неактуальной и несправедливой
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, ЕСПЧ, суд ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Очевидно, что действующая система международного правосудия по правам человека, уголовным делам и во многом даже по гражданским делам себя исчерпала, она неактуальна и несправедлива. Основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, европейского суда по правам человека, да и даже международного суда ООН утратили свою привлекательность, не признаются странами в качестве справедливых и полезных, поскольку в них доминируют отдельные государства и группы государств", - сказал Медведев на пленарном заседании XI Петербургского международного юридического форума.
Он подчеркнул, что новые институты создать в ближайшие годы не получится", так как слишком велики противоречия, раздирающие мировое сообщество".
"Для их создания потребуется общемировой консенсус. Вспомним, что в области уголовного судопроизводства он по-настоящему был достигнут всего лишь один раз - в Нюрнберге. Однако и сейчас, и в будущем добиться такого единогласия, во всяком случае, в ближайшем будущем, будет практически нереально. Трудно себе представить, что крупнейшие мировые игроки на это пошли, особенно с учетом печального опыта последнего времени", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.