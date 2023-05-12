https://ria.ru/20230512/medvedev-1871372373.html
США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев
США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев
Соединенные Штаты Америки продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны, с этим нельзя мириться, с этим нужно бороться всему... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны, с этим нельзя мириться, с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, что некоторые государства типа Соединенных Штатов и ряда его наиболее оголтелых адептов продолжат противоречащие принципам международного права попытки распространить свою национальную юрисдикцию на иностранные государства, а также на иностранных физических и юридических лиц. Скажем прямо - с этим нельзя мириться дальше. И с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу. Как бы это ни было трудно", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев
Медведев: США продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны, с этим нельзя мириться, с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что некоторые государства типа Соединенных Штатов и ряда его наиболее оголтелых адептов продолжат противоречащие принципам международного права попытки распространить свою национальную юрисдикцию на иностранные государства, а также на иностранных физических и юридических лиц. Скажем прямо - с этим нельзя мириться дальше. И с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу. Как бы это ни было трудно", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Медведев обвинил Запад в искажении сути международного права