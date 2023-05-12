https://ria.ru/20230512/medvedev-1871372373.html

США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев

США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

США хотят распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил Медведев

Соединенные Штаты Америки продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны, с этим нельзя мириться, с этим нужно бороться всему... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:07

2023-05-12T17:07

2023-05-12T17:07

россия

дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат попытки распространения своей юрисдикции на другие страны, с этим нельзя мириться, с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, что некоторые государства типа Соединенных Штатов и ряда его наиболее оголтелых адептов продолжат противоречащие принципам международного права попытки распространить свою национальную юрисдикцию на иностранные государства, а также на иностранных физических и юридических лиц. Скажем прямо - с этим нельзя мириться дальше. И с этим нужно бороться всему цивилизованному мировому сообществу. Как бы это ни было трудно", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363564.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире