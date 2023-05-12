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Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия - РИА Новости, 12.05.2023
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17:01 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871369105.html
Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия
Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия
При создании новой системы международного правосудия необходимо учесть уроки прошлого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:01
2023-05-12T17:01
россия
дмитрий медведев
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. При создании новой системы международного правосудия необходимо учесть уроки прошлого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "При создании этой новой системы международного правосудия мы должны учесть уроки прошлого. Не может быть и речи, чтобы сами международные суды фактически определяли собственную компетенцию, как это беззастенчиво делал ЕСПЧ", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что международные инвестиционные трибуналы и другие подобные структуры сами себе придумывали дела для повышения собственной значимости и оправдания многомиллионных затрат на существование, обслуживая при этом интересы группы западных элит. По его словам, компетенция новых структур должна быть прямо определена и зафиксирована ратифицированными международными договорами, которые в этой части не могут быть расширительно истолкованы. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363739.html
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россия, дмитрий медведев, европейский суд по правам человека (еспч), в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире
Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия

Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании новой системы международного права

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. При создании новой системы международного правосудия необходимо учесть уроки прошлого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"При создании этой новой системы международного правосудия мы должны учесть уроки прошлого. Не может быть и речи, чтобы сами международные суды фактически определяли собственную компетенцию, как это беззастенчиво делал ЕСПЧ", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве
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Он отметил, что международные инвестиционные трибуналы и другие подобные структуры сами себе придумывали дела для повышения собственной значимости и оправдания многомиллионных затрат на существование, обслуживая при этом интересы группы западных элит.
«
"Это ведь действительно удобно, когда ты сам себе и законодатель, и суд, и адвокат, и прокурор. И за каждую твою функцию тебе еще и деньги платят", - пояснил Медведев.
По его словам, компетенция новых структур должна быть прямо определена и зафиксирована ратифицированными международными договорами, которые в этой части не могут быть расширительно истолкованы.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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