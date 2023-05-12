https://ria.ru/20230512/medvedev-1871369105.html

Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия

Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев призвал учесть уроки прошлого при создании нового правосудия

При создании новой системы международного правосудия необходимо учесть уроки прошлого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:01

россия

дмитрий медведев

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. При создании новой системы международного правосудия необходимо учесть уроки прошлого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "При создании этой новой системы международного правосудия мы должны учесть уроки прошлого. Не может быть и речи, чтобы сами международные суды фактически определяли собственную компетенцию, как это беззастенчиво делал ЕСПЧ", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что международные инвестиционные трибуналы и другие подобные структуры сами себе придумывали дела для повышения собственной значимости и оправдания многомиллионных затрат на существование, обслуживая при этом интересы группы западных элит. По его словам, компетенция новых структур должна быть прямо определена и зафиксирована ратифицированными международными договорами, которые в этой части не могут быть расширительно истолкованы. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363739.html

https://ria.ru/20230512/uzurpatsiya-1871356596.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, европейский суд по правам человека (еспч), в мире