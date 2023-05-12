https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363739.html
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве
Россия будет последовательно выступать за реализацию принципа равенства в международных отношениях, который функционирует не на силе, а на торжестве права,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:52
2023-05-12T16:52
2023-05-12T16:52
в мире
россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия будет последовательно выступать за реализацию принципа равенства в международных отношениях, который функционирует не на силе, а на торжестве права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. "Россия всегда выступала и будет последовательно выступать за реализацию принципа суверенного равенства в международных отношениях. Надо действовать для этого сообща. Только наши слаженные действия позволят окончательно установить миропорядок, который основан не на силе, а на справедливости, на торжестве права, чтобы вновь утвердить веру в истинные ценности международного права", - сказал он. "Международное право будет в ближайшем будущем трансформироваться в соответствии с новым мироустройством, мы во всяком случае в этом уверены. Старый порядок себя изжил, на его смену приходит многополярная система взаимоотношений между государствами", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.По словам Медведева, это печальный для международного права вывод текущего периода, но уже сейчас гораздо эффективнее, чем классическое международное право, работают двусторонние и блоковые соглашения. "Развивается и сотрудничество государств, которые не хотят жить по указке Запада и его прогнивших институтов. Это новые центры силы, которые все отчетливее выражают свою волю, защищают собственные интересы, и при этом настроены не на противостояние, а на диалог равноправный, уважительный и долгосрочный", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве
Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве, а не на силе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия будет последовательно выступать за реализацию принципа равенства в международных отношениях, который функционирует не на силе, а на торжестве права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
"Россия всегда выступала и будет последовательно выступать за реализацию принципа суверенного равенства в международных отношениях. Надо действовать для этого сообща. Только наши слаженные действия позволят окончательно установить миропорядок, который основан не на силе, а на справедливости, на торжестве права, чтобы вновь утвердить веру в истинные ценности международного права", - сказал он.
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"Международное право будет в ближайшем будущем трансформироваться в соответствии с новым мироустройством, мы во всяком случае в этом уверены. Старый порядок себя изжил, на его смену приходит многополярная система взаимоотношений между государствами", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
По словам Медведева, это печальный для международного права вывод текущего периода, но уже сейчас гораздо эффективнее, чем классическое международное право, работают двусторонние и блоковые соглашения. "Развивается и сотрудничество государств, которые не хотят жить по указке Запада и его прогнивших институтов. Это новые центры силы, которые все отчетливее выражают свою волю, защищают собственные интересы, и при этом настроены не на противостояние, а на диалог равноправный, уважительный и долгосрочный", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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