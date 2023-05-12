https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363739.html

Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве

Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев призвал установить миропорядок, основанный на праве

Россия будет последовательно выступать за реализацию принципа равенства в международных отношениях, который функционирует не на силе, а на торжестве права,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:52

2023-05-12T16:52

2023-05-12T16:52

в мире

россия

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия будет последовательно выступать за реализацию принципа равенства в международных отношениях, который функционирует не на силе, а на торжестве права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. "Россия всегда выступала и будет последовательно выступать за реализацию принципа суверенного равенства в международных отношениях. Надо действовать для этого сообща. Только наши слаженные действия позволят окончательно установить миропорядок, который основан не на силе, а на справедливости, на торжестве права, чтобы вновь утвердить веру в истинные ценности международного права", - сказал он. "Международное право будет в ближайшем будущем трансформироваться в соответствии с новым мироустройством, мы во всяком случае в этом уверены. Старый порядок себя изжил, на его смену приходит многополярная система взаимоотношений между государствами", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.По словам Медведева, это печальный для международного права вывод текущего периода, но уже сейчас гораздо эффективнее, чем классическое международное право, работают двусторонние и блоковые соглашения. "Развивается и сотрудничество государств, которые не хотят жить по указке Запада и его прогнивших институтов. Это новые центры силы, которые все отчетливее выражают свою волю, защищают собственные интересы, и при этом настроены не на противостояние, а на диалог равноправный, уважительный и долгосрочный", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий медведев